國安處拘男子 涉轉發辱國歌「港獨」文字

浙江省永康市一名二十歲姓徐抖音女網紅上周六在網上發文控訴，指她上月三十日進入一間公廁後，遭一名變態男子尾隨，對方突然用磚頭不停毆打她，又挖她的眼睛和企圖拔她的舌頭。事後她臉部嚴重受傷恐毀容。涉案十九歲...

2022-11-22