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國安處拘男子 涉轉發辱國歌「港獨」文字

2022-11-22 列印
■警方國家安全處昨早於新界區拘捕一名四十二歲男子，涉嫌干犯「作出具煽動意圖的作為」罪。
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警方國家安全處昨早於新界區拘捕一名四十二歲男子，涉嫌干犯「作出具煽動意圖的作為」罪。消息指被捕者轉載錯將港獨歌當國歌片段，自行配上文字不但具「港獨」意識，亦肆意侮辱國歌，公然侵犯國家尊嚴，更煽動其他反政府人士仿效轉載。

警方搜查該名被捕男子的住所和辦公室，檢獲懷疑曾用作發佈煽動意圖訊息的電子通訊工具。消息指被捕男子任職速遞員，於去年至今年期間在其個人社交平台帳戶，持續發佈具煽動意圖的訊息，又曾呼籲反防疫政策人士反抗。近日曾轉載港獨歌當國歌片段，自行配上文字，執法人員認為發佈文字具「港獨」意識，涉嫌侮辱國歌，侵犯國家尊嚴。
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