特快批核兼享現金回贈

滙豐推出分期「萬應錢」稅季貸款優惠，實際年利率低至 1.65%，更可享高達港幣 5,300元現金回贈，為個人客戶提供充裕資金作靈活周轉。貸款高港幣300萬元手續費全免因為稅季到臨，不少客戶都需要額外資金應付開支，偏偏因為港元利率將會上調，這時候提走大筆資金交稅，對存款回報有實質影響。滙豐推出的貸款優惠可免手續費的情況下貸款高達港幣300萬元或月薪23倍（以較低者為準）；至於還款期最多可設定為60個月，給予申請人充份的時間周轉，以擺脫一時的經濟困境。最多可享港幣5,300元現金回贈由即日至2022年12月12日期間，如申請人獲批核達港幣100,000元或以上的貸款額及還款期為12個月或以上，均可獲港幣現金回贈，於推廣期內成功遞交所須的證明文件更可額外獲享港幣300元現金回贈優惠，現金回贈優惠更可享高達港幣5,300元。1分鐘特快批核如果在過去一個月透過滙豐自動轉賬支薪並有固定收入，同時是滙豐特選預先批核客戶，申請人更毋須提交入息證明及稅單，即可享有1分鐘特快批核，貸款將直接存入申請人指定的滙豐戶口，更可享即時提款服務。對於突然急需資金週轉的申請人，無疑是一支能夠即時應急的定海神針。唯留意個別貸款申請所需的實際審批時間可能有差異，實際的貸款申請批核及放款處理時間將由成功於銀行的貸款審批系統輸入客戶資料後開始計算。線上線下申請方式多元化申請方法方面，申請人可透過滙豐流動理財應用程式、網上理財和網站，或24小時熱線遞交申請，而無需親身前往分行辦理，相當方便。獲批核貸款額（港幣 / 元） 現金回贈（港幣 / 元）還款期為12-24個月 還款期為25-59個月 還款期為60個月100,000 - 799,999 300 500 500800,000 - 1,499,999 500 1,000 1,0001,500,000 或以上 1,200 2,000 5,000