全新Q-Train周日起觀塘線行駛 港鐵耗資60億市區列車大升呢

港鐵動用六十億元更換市區線列車，以全新Q-Train逐步替換九十三列M-Train，後者部份已服務超過四十多年，首列新車將於周日起在觀塘線行駛，其功能「大升呢」，包括空間寬敞、扶手更多、座椅舒適、設動態路線圖、採用節能LED燈，以及安裝實時檢測數據器等。港鐵強調，新列車十分安全，已完成所需檢測，並得政府認可，將陸續在其餘市區線行駛。



港鐵首列市區線八卡列車Q-Train將於周日在觀塘線投入服務，其後陸續在港島線、荃灣線及將軍澳線行駛，逐步取代九十三列英國製M-Train。港鐵公司香港客運服務總監楊美珍說，港鐵已向中車青島四方機車車輛股份有限公司採購九十三列Q-Train，涉六十億元，是港鐵歷來最大的列車更新項目。而M-Train自一九七九年起投入服務，至今四十多年，日常保修下雖運作良好，但是時候更換。

車廂寬敞更光猛



楊指，新列車已陸續抵港，每列都會作行車等測試。由今年八月起觀塘線試行，結果良好。首列新車已完成所需測試，並獲政府認可。被問及為何疫情下更換新車，她回應指，疫情影響港鐵的票務收入，承認現時財務狀況不理想，但強調鐵路服務是長期計劃，短期事件不應影響優質服務，因此決定推進列車更新計劃。



相較M-Train，Q-Train功能「大升呢」，有六方面大提升，包括︰一、部份車門旁的玻璃屏風稍移入車廂內，騰出更多空間，讓乘客上落車更暢順；二、車廂內設更多扶手裝置，包括環型扶手桿及吊環扶手；三、座椅設計符合人體工學，並配備背靠，多用途空間亦設有挨杆，讓乘客更舒適；四、車內列車路線顯示屏以動態路線圖顯示，提供更多車務資訊；五、全面採用LED照明，更環保，亦讓車廂更光猛；六、列車部份座位車底配備「智能伺服器」，可實時遙距監察行駛列車關鍵設備狀況，並透過大數據分析，加強列車的預防性維修。



港鐵車務總監李家潤透露，測試新列車時，會先作動態及靜態測試，同時亦會檢查車門及冷氣等設備，強調Q-Train投入服務前，已「順暢行駛幾百公里」，期間如發現問題，測試會從頭再來，以確保安全。