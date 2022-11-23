集各國先進科技安全性能較舊車好

舒適扶手

人體工學座椅智能監察系統

有議員和工程師均認為，Q-Train集各國先進科技，價格適宜，性能、安全等都較舊車好，以新換舊，是正確的選擇。實政圓桌立法會議員田北辰說，Q-Train組件採購自世界各地，集各國先進科技，強調毋須擔憂安全問題。至於與M-Train在性能上的分別，他舉例解釋，現時M-train採用外扣式車門，車門關閉時，「有啲部件會凸咗出嚟」；但Q-Train車門採用滑動式，「比起外扣式，車門關埋嗰陣部件會沒咁凸，所以就算萬一列車同路軌碰撞，門都沒咁易畀勾出嚟」。此外，Q-Train車門採用全新物料技術，由不銹鋼製成，相比M-Train的鋁製車門，更為堅實，就算受撞擊，不易甩門，「鋁雖然輕，但沒不銹鋼咁實淨。而且兩架車嘅物料技術相差成四十年，咁一定係依家出產嘅車門更先進。」鐵路運輸專業人員協會主席兼工程師張年生說，Q-Train配備更多電子數碼設備，操作較M-Train更精準，例如速度控制更細緻，令行車更穩定、順暢。此外，新列車採用最新防火標準，例如座位以不銹鋼製，不會因火燒熔。曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇，引述曾參與驗收Q-Train的前同事指，Q-Trian的加、減速性能等方面都較舊車好。而香港工程師學會前會長梁廣灝說，現時列車主要由東歐國家及中國製造，列車各部由不同國家製造，「好難由頭到尾一手包辦」，可保證質素的同時，用家亦可按價錢高低選擇。