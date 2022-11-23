分批轉至「CBTC」信號系統

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Q-Train周日起將陸續投入服務後，先沿用舊信號系統「SACEM」，後分批換新系統「CBTC」。港鐵預計荃灣線二〇二五至二六年完成更新，其後「一年做一條」，逐步擴展至港島線、觀塘線及將軍澳線，二八至二九年完成整體工程，滿足三一年後乘客增長需求，配合長遠營運需要。港鐵車務總監李家潤指新系統技術上更先進，能增加列車班次，強調更換工作一直沒停止，現時荃灣線已全數安裝系統硬件，其餘市區線安裝工作亦近九成。港鐵採納承辦商的軟件修訂方案，在核心配置的基礎上，增加專為港鐵而設新功能，例如有效安排不同線路列車過線等。港鐵會敦促承辦商盡快完成修訂方案，並反複測試確保安全，經政府審批後，才讓新系統投入服務。此外，新列車車尾亦配備獨立智能傳感系統，如有乘客打開緊急斜道離開車廂，控制中心會馬上知悉，更快作出應對安排。