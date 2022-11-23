燃料調整費大漲 回扣補助減輕市民負擔 ﻿兩電明年加電費﻿﻿淨電費升逾5至6%﻿

俄烏戰事，導致全球能源價格急升。港燈和中電宣佈，因應國際燃料價格飆升，由明年元旦日起，前者淨電費每度電加至一百九十七仙，後者加至一百五十四點四仙，與本月相比，兩者淨電價分別加百分之五點五及六點四。反映燃料價格變動的燃料調整費，自年初不斷飆升，明年一月淨電價對比今年一月，升幅分別高逾四成半及近兩成。



電價由「基本電費」和「燃料調整費」組成，基本電費主要是電力公司的營運開支、成本及利潤；而燃料調整費則反映燃料價格變動，實報實銷向用戶徵收。環境局局長謝展寰指，政府收到兩電建議電價時，已要求盡力壓低加幅，兩電同意大幅度動用電費穩定基金，承擔燃料帳負結餘。他指，政府曾要求兩電考慮不要賺盡《利潤管制協議》訂立的八個百分比准許回報，但遭拒絕。基於合約精神，只好同意加幅。

中電凍結基本電費



中電來年基本電費凍結，連續三年維持九十三點七仙，但燃料價格上漲，來年一月燃料調整費將上調十三點一個百分比，即由現時每度電五十四點八仙加七點二仙，至六十二仙。因此基本電費加上燃料調整費後，扣除中電發放地租及差餉特別回扣每度電一點三仙後，每度電與本月相比，加九點三仙至一百五十四點四仙。不過，若住宅用戶每兩個月的用電總量少於六百度電，或非住宅用戶每個月用電總量少於五百度電，每度電可扣減九點三仙，抵銷明年電價增幅，預料有超過一半用戶受惠。



港燈來年基本電費則加百分之五，由一百○九仙加至一百一十四點五仙。來年一月燃料調整費將上調四點七個百分比，即由現時每度電七十八點八加三點七仙，至八十二點五仙。因此淨電費每度電與本月相比，加十點二仙至一百九十七仙。不過明年港燈將為月用電量少過三百度的住宅用戶，提供每度電九點五仙的補助。以一個月用電量三百度的家庭為例，扣減補助後，他們每月電費將會比現時多二點一元。



中電總裁蔣東強指，燃料成本急脹，全球多地電費上調，中電採用多元化的燃料，包括輸入核電，其穩定的供應減低了影響，因此可以繼續凍結平均基本電價。港燈執行董事陳來順指，今年對電力行業來說是極具挑戰的一年，客戶繳交的淨電費年內上升三成八，是前所未見。



兩電指，國際能源價格飆升，燃料調整費只會保證首兩個月不變，隨後會隨市況波動。由今年一月至本月，中電及港燈燃料調整費已別加四成二及近兩倍。