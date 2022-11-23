「FAMILY × PLAY」家福會傳授收納概念打造幸福玩樂空間

■「收納整理」後，整齊舒適，大大增加兒子的玩樂空間。

■在張詠珊(左)陪同下，Emily分享「收納整理」的過程及得著，她表示現時更會主動向家福會「匯報」維持家居整潔的現況。

■完成收納服務後，收納師教導Emily兒子如何將玩具分類，以及收納不同玩具的方法和地方。

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「經過與收納師一起『收納整理』後，屋企空間明顯比之前大，除了環境舒適外，阿仔有固定位置玩他的玩具，仔仔更加第一次在沒有玩具和高櫃遮擋下，從房間窗戶觀賞屋外風景，仔仔話『屋企原來好高』……」Emily透過參加家福會「玩家PLA-mily」計劃，獲專業收納師上門協助，將屋企「大翻身」，一次過「收納整理」5歲兒子堆滿全屋的大量玩具。收納師傳授收納技巧，有效擴闊生活空間，助Emily打造兒子優質的「玩樂空間」，增進家人之間的親密感和幸福感。「有得玩」、「識得玩」的家庭是幸福的家福會舉辦「玩家 PLA-mily」計劃，當中包括一系列公眾活動幫助香港家庭增加與家人玩樂的空間、時間及機會，幫助家長學習親子玩樂及相處之道。家福會高級經理張詠珊表示計劃其中一個舉辦目的是希望將「收納整理」的概念帶進香港家庭，透過改善空間及環境，幫助家庭發掘更多玩樂空間及資源；同時增加整個家庭一起玩樂的機會，做到「有得玩」又「識得玩」，令幸福感提升。Emily形容自己是「手鬆」的媽媽，很願意買玩具給兒子:「屋企附近有一間大型玩具店，疫情期間兒子不用上課又不能經常到其他地方玩耍，便經常帶兒子買玩具，加上屋企設「星星獎勵計劃」，疫情嚴重期間一個星期會買一件玩具作獎勵，一個月便四件，開始發現家中玩具越來越多，且佔滿每一角落，有些玩具塞到很入的位置，不輕易取到，基本上從此長眠。」作為一個需要兼顧工作及家庭的在職媽媽，Emily很容易因為想「快」而買玩具滿足小朋友，最後讓家裡每個角落都堆滿了玩具或其他雜物。收納師傳授整理技巧 增加玩樂空間Emily一次上網看到家福會推廣「玩家PLA-mily」計劃，認為可以幫到自己，於是報名參加。在收納整理前會先做一次家訪，了解家庭狀況，解釋服務內容，才正式進行上門收納。Emily指在收納師協助下，經過一日的整理，執出來的玩具要三大個紅白藍袋才夠裝，而玩具將會捐出予家福會「惜」玩野樂園冬日玩樂市集的「玩具漂流」，讓其他家庭領取這些不再使用的玩具。Emily家居面積不足三百呎，空間有限，從前玩具都放入大膠盒，再層層疊排到很高，而房間的高櫃更長時間阻擋了大部分的窗戶。Emily興奮地說，當收納工作完成後，感到好像剛搬進來的模樣，戶外景致可以一覽無遺，「記得當日我哋執到一半，兒子放學回家見到都好驚訝，望住個窗話原來我哋屋企好高……」Emily指，現在增加了玩樂空間，兒子可以「有得玩」，且可親子一起玩，提升了彼此親密感和幸福感，而整理屋企後亦重啟了很多玩具的「生命」。另外，Emily指吸收了收納師教導的「買一掉二」原則，教導兒子不能購買過多的玩具，而兒子現時亦會主動跟媽媽提出「買一掉二」這個口訣，互相提點及鼓勵。實體玩具 有助建立親子關係張詠珊表示「收納整理」除了改善居住環境，同時可以增加玩樂空間，讓家庭生活更融洽、改善家庭關係，更可以在過程中了解家人的生活習慣和喜好。即使屋企大小不能改變，但居住環境的舒適度可以由自己控制及維持。提及「識得玩」，她指家長不要太著重玩具要具備學習功能，這對小朋友會構成壓力，享受不到玩樂的樂趣，反而玩的過程中與子女建立彼此關係才至關重要。「電子玩具是好的媒介，但有機會成為阻礙，主要是親子間沒有互動，難以建立彼此關係；而小朋友玩實體玩具時，家長則可以隨時參與。」「玩家 PLA-mily」計劃近日亦在社區舉辦「RE-Play 玩具回收大行動」，向公眾收集不再使用的玩具。清潔及妥善處理後的再生玩具將會用於12月3至4日舉行的「惜」玩野樂園冬日玩樂市集進行的「玩具漂流」，供入場人士任意挑選，提早揀選聖誕禮物。「惜」玩野樂園冬日玩樂市集日期︰2022年12月3至4日（星期六至星期日）時間︰中午12時至下午6時地點︰九龍灣建造業零碳天地「惜」玩大使︰顧定軒精選活動：「玩具漂流」、「冬日玩樂市集」、「識玩工作坊」、「經典玩意裝飾」及「玩野音樂會」（資料由客戶提供）