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業界基層苦不堪言

2022-11-23 列印
■電費增加，基層市民首當其衝。
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加電費，基層市民壓力大增。葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉指，部份劏房單位缺少窗戶，為通風需要長期使用風扇，用電量較一般家庭高。加上面對業主濫收電費，加電費將令劏房戶承受更大壓力。他建議兩電以酷熱天氣津貼資助劏房戶，並協助劏房戶更換節能電器，減少電費支出。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，電費佔食肆成本不高，只有約半成，即使加電費，對業界影響不大。不過，他預計明年工資、食材價格等主要成本都會上升，業界明年經營仍然艱難。世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，國際市場燃料價格一直上升，兩電已經墊支數十億元購買燃料，難以透過電費穩定基金壓低加幅，認為電費只會繼續上升。長遠而言，政府應由節能入手，可考慮向購買節能電器的市民發放獎金。
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