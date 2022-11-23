《蘋果》6前高層 認勾結外國勢力

壹傳媒及《蘋果日報》六名前高層昨在高院各承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，並同意案情指黎智英自一四年佔領中環行動起，不時公開宣揚其政治立場及表態，包括透過《蘋果》作平台及參與示威活動等。而六人在《蘋果》任要職時，必定知情及有份參與請求外國勢力對中國或香港實施制裁。六人繼續還柙至黎智英案審結，才求情和判刑。



備受國際關注的黎智英涉勾結外國勢力案，將於下周四正式開審，據知，《蘋果日報》前社長張劍虹，前副社長陳沛敏及前社論主筆楊清奇均會以污點證人身分出庭頂證，另外，前壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權，則以特赦證人身份作供。

張劍虹陳沛敏等轉污點證人



港府一九年三月提出修訂《逃犯條例》，引起社會熱烈討論，《蘋果》發佈了最少十一篇煽動文章以動搖公眾輿論。而在反修例風波期間，《蘋果》發佈最少三十四篇煽動文章，意圖針對修例事件以外，反政權和政治秩序發表煽動性言論、呼籲市民參與示威活動、助長市民對警察執法及維持秩序等仇恨、讚揚以暴力和非法行為手段「攬炒」來反抗政權。



直至前年一月新冠肺炎傳入香港，有關非法示威及破壞公共秩序行為才暫時平息，但《蘋果》繼續發表最少十篇煽動文章，針對新冠肺炎大流行發表更廣泛的反政權和政治秩序之煽動性言論。



自《香港國安法》實施起至去年六月期間，《蘋果》繼續以中、英文發佈多篇煽動性文章，當中涉及呼籲國際社會制裁中央政府及特區政府的相關官員。控方指六人擔任《蘋果》重要職位知悉上述活動，並繼續參與和黎智英一同實施串謀請求外國勢力對中國或香港實施制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。



六名被告包括壹傳媒前行政總裁兼前《蘋果》社長張劍虹、前《蘋果》副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、筆名盧峯的前社論主筆馮偉光及筆名李平的楊清奇。