單日破千宗 多處景點公園暫關閉 ﻿京疫情嚴峻﻿﻿入公眾場所要核酸證明﻿

內地新冠疫情在高位徘徊，單日新增二萬七千八百九十九宗本土陽性病例，再多兩名患者離世，分別來自河南和四川。廣東省疫情仍然嚴峻，新增逾九千多宗，其中九成五個案來自廣州，新廣州知識城方艙醫院即將投入服務，收治染疫者；北京疫情升溫，民眾進入公眾場所須出示核酸檢測陰性證明，市內多個景點暫停開放。



內地確診數字連續一周破兩萬宗，繼早兩日北京出現三宗新冠死亡個案後，河南鄭州和四川成都各添一人染疫離世。廣東省新增九千零二十二宗本土感染，其中廣州市佔最多個案，有八千六百三十八宗。天河及海珠區昨日展開全員核酸檢測，白雲區實行臨時封控至本周五午夜十二時。



儘管廣州新症數字連續三天下降，但海珠區疫情未緩和。廣州市衞健委副主任張屹指，廣州大部份區域前期本土聚集性疫情傳播鏈已基本阻斷，但個案持續集中在海珠區，仍存在社區傳播風險；而白雲區近日疫情的波及範圍不斷增大，風險人群持續增多，部份病例源頭不明，故當局希望在封控期間，最大限度阻斷傳播鏈。據內媒報道，位於黃埔區中新廣州知識城的方艙醫院即將啟用，屆時將提供六千多個牀位，同時可容納逾二千名醫護人員。



此外，北京疫情升溫，單日突破一千宗。當地市委宣佈，由明天起，進入黨政機關、企事業單位及其他社會單位、商務樓宇、商場超市、賓館酒店、餐飲飯店、景區景點等公共場所或乘坐公共交通工具，須出示四十八小時內核酸檢測陰性證明。受疫情影響，全市多處景點、公園昨日起暫停開放，包括北京奧林匹克公園中心、北京野生動物園、頤和園博物館、中國人民革命軍事博物館，以及北京動物園關閉室內場館及大熊貓館展區。