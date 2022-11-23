任睇No.1
  • 23º
  • 92%
  • 2022年11月23日 星期三
熱門： 杜魯多盧吉道旅發局阿根廷楊千嬅

日報新聞 > 港聞

港輸入個案634宗再新高 多13人染疫亡

2022-11-23 列印
■輸入個案再創第五波疫情以來新高。
Previous Next

本港疫情稍微降溫，連續三日回落至七千宗確診水平。單日新增七千一百三十九宗確診個案，而輸入個案佔六百三十四宗，再創第五波疫情以來新高，再多十三名新冠患者離世。

衛生防護中心新發現十二宗XBB、六宗BQ.1.1亞系本地個案，以及一宗XBB輸入個案。在本地個案中，患者為十一男七女，年齡介乎十一至七十七歲，其中一人已接種四劑新冠疫苗、十二人已打三針、一人已打兩針、一人打了一針、三人無打針。

此外，因確診新冠病毒而居家隔離的行政長官李家超，繼續留在禮賓府工作，昨早他以視像形式出席貿發局第十二屆「亞洲物流航運及空運會議」開幕禮，而昨日行政會議休會。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2023-24JUPAS大學聯招選科指南
升中選校天書 2023-24
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd