港輸入個案634宗再新高 多13人染疫亡

本港疫情稍微降溫，連續三日回落至七千宗確診水平。單日新增七千一百三十九宗確診個案，而輸入個案佔六百三十四宗，再創第五波疫情以來新高，再多十三名新冠患者離世。



衛生防護中心新發現十二宗XBB、六宗BQ.1.1亞系本地個案，以及一宗XBB輸入個案。在本地個案中，患者為十一男七女，年齡介乎十一至七十七歲，其中一人已接種四劑新冠疫苗、十二人已打三針、一人已打兩針、一人打了一針、三人無打針。



此外，因確診新冠病毒而居家隔離的行政長官李家超，繼續留在禮賓府工作，昨早他以視像形式出席貿發局第十二屆「亞洲物流航運及空運會議」開幕禮，而昨日行政會議休會。