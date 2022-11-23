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日報新聞 > 港聞

美股中段升256點

2022-11-23 列印
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美股開市向好，杜指中段報三三九五七點，升二百五十六點；納指則報一一○四二點，升十七點。滙控美國預託證券價格見四十五點四八港元，升零點七三港元；騰訊則見二百七十八點七港元，升一點三港元。
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