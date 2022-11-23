ERB培育人才30載 鼓勵增值技能 貢獻社會

■政務司司長陳國基、勞工及福利局局長孫玉菡、常任秘書長劉焱、勞工處處長陳穎韶、ERB主席余鵬春、副主席黃傑龍、行政總監吳國强，聯同一眾ERB現屆和前任委員出席「ERB 30周年典禮暨年度頒獎禮」，慶祝ERB邁向新里程。

■ERB主席余鵬春表示，ERB自成立至今累計提供超過300萬個培訓學額，全方位支援市民進修增值。

■一眾「ERB傑出學員獎」得獎學員在「ERB 30周年典禮暨年度頒獎禮」上獲勞工及福利局局長孫玉菡（左六）嘉許，包括（左二）林玉花及（右二）賴嘉穎。

ERB 30周年推廣計劃詳情ERB 30周年專設網頁：www.erb.org/30或掃描二維碼。

僱員再培訓局（ERB）今年邁進30周年。30年來，ERB與香港社會同步發展，因應市場和行業趨勢，推出多元化的職業培訓課程和項目，支援有培訓需要的失業人士、在職人士，以及不同社群，包括青年人、婦女、「後50」（五十歲或以上人士）、少數族裔人士等透過技能增值，投入職場。ERB現時提供約700項課程，涵蓋28個行業及通用技能範疇，並積極推動課程資歷認證，為學員構建進修階梯，持續提升專業水平。應對市場需要 推動人才發展ERB早前舉行了「ERB 30周年典禮暨年度頒獎禮」，嘉許表現傑出的學員、導師及伙伴機構。適逢30周年，再培訓局增設4項特別獎項，包括「ERB 30培訓增值大獎」、「ERB 30傳承導師獎」、「ERB 30企業伙伴獎」及「ERB 30培訓大獎」，以表揚多年來持續進修增值的學員、用心作育英才的導師，以及在推動培訓課程和服務具卓越表現的合作企業和培訓機構。ERB主席余鵬春在典禮上致辭時表示ERB學員透過再培訓課程掌握新技能，在各自的專業發光發亮，印證技能培訓的價值和意義。ERB會以進取、創新、求變的精神，繼續發展多元化的培訓課程和服務，推廣「再培訓」和「終身學習」成為普及的社會文化，並透過配合市場和行業發展的職專教育和技能培訓，為各行各業培育人才，支持香港的持續發展。逆境自強 規劃事業新方向從事航空業多年的林玉花因疫情而失業，她利用這段空檔期修畢ERB「花店實務及花藝設計助理基礎證書」課程，成功將興趣發展成事業，開設網上花店。從打工走上創業的新跑道，玉花在轉變中重新規劃自己的人生，她說：「這次經歷讓我深深體會到『有危就有機』，任何時間都要裝備自己，待機會出現便能好好把握。」ERB課程不但讓她掌握花藝的知識和技巧，導師的鼓勵與支持更讓她有信心實踐理想，開設網上花店。截然不同的工作領域讓玉花體會了不一樣的人生：「面對疫境，必須保持積極進取的心態，現在的我可以透過自己的花藝創作將快樂和愛傳揚開去，期望未來能夠設計更多姿多彩的作品，並開設實體花店。」重拾自信，尋找專長 走出適合自己的人生路賴嘉穎於中二時一度休學，對前路感到迷惘。在家人的鼓勵下，嘉穎報讀了ERB「化妝及髮飾造型基礎證書」（青年培育課程）。她分享：「很感恩在徬徨的時候能夠遇到既適合自己，又感興趣的科目進修。課程讓我認識到自己的專長並確定發展方向，亦擴闊了我的社交圈子。」愉快的學習生活讓她重拾信心，當中的經歷更讓她明白不要一開始就否定自己的能力。嘉穎說:「我現在會更加珍惜時間和每個學習機會，希望以專業技能開創前路。」她完成ERB課程後繼續進修，拾級而上，目前正修讀活動及展覽設計相關的高級文憑課程，努力向從事藝術文化工作的目標邁進。ERB 30人 增值轉「新」僱員再培訓局推出ERB 30周年推廣計劃，透過一系列宣傳項目和活動，連繫市民，其中包括「ERB 30人」增值轉「新」宣傳系列。30名來自不同背景及行業的ERB畢業學員，分享透過ERB培訓課程增值轉「新」的故事，詳情可瀏覽www.erb.org/30/30ers或掃描二維碼。（資料由客戶提供）