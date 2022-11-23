漁護署擬明年修例禁餵野鴿

漁護署昨天透露，計劃於明年修訂法例，禁止市民餵飼野鴿。在立法會委員會會議上，議員討論如何管控城市日益增多的白鴿。由於白鴿被視為已馴化動物，現時市民餵飼不屬違法。工聯會、勞工界議員梁子穎指，不明白何謂馴化，稱「我養雞發起癲都會啄你」，市面很多野鴿都會襲擊市民，質疑這些白鴿是否已馴化。漁護署助理署長陳堅峰回應稱，了解這些情況，當局正計劃於二○二三年修訂其他法例，禁止公眾餵飼野鴿。