團體：嚴重衝擊基層市民生活 加價潮殺埋身 巴士申加1至2成

■各專營巴士公司申加價約一至兩成。

繼天星小輪及兩電申請加價後，巴士公司加入「加價潮」。運輸及物流局指，各間專營巴士公司已經提交加價申請，加幅約一至兩成。有關注基層組織批評，不少基層市民在疫下收入下跌，甚至失業，巴士大幅加價，嚴重衝擊基層市民的生活。運輸及物流局表示，各專營巴士公司以燃料和工資成本上漲，加上疫情影響乘客量，由今年上半年起陸續提交加價申請，申請加幅約一至兩成。局方及運輸署正按照既定程序審批，會諮詢立法會和交諮會，再提交行政會議考慮。當局：按照既定程序審批局方指，現時專營巴士使用政府隧道的收費已獲豁免，各巴士公司須把所節省的隧道費存入「專營巴士豁免隧道費基金」。當巴士公司申請加價而行政長官會同行政會議認為有足夠理據上調車費時，可先利用基金結餘抵銷加幅，藉此降低乘客所需承擔的車費加幅。另外，政府已將公共交通費用補貼計劃下的臨時特別措施再次延長六個月至明年四月底，為市民每月超出二百元的公共交通開支提供三分之一，最多五百元的補貼，冀減輕市民的公共交通費用負擔。新巴城巴表示，物價上升，令營運成本上漲，單計燃油價格已在年內大增約一成；經歷三年凍薪後，公司曾為同事加薪百分之四點五。集團相信，為確保巴士業財政可持續，有需要檢視目前的車費水平。九巴及龍運表示，分別於今年中及年初向政府申請調整票價，正等候回覆，期望盡快審批。九巴稱，疫情下，載客量下跌，而以機場服務為主的龍運更錄得大跌幅，加上油價持續高企，人力資源成本上漲，九巴及龍運正面對艱難的營運環境。據悉，九巴和龍運的申請加幅少於一成。客量跌 油價人力成本漲翻查資料，新巴、城巴、九巴上次獲批加價為去年四月，當時城巴及新巴獲批平均加價一成二，而九巴則獲批加價百分之八點五。龍運上年加價申請則被政府拒絕，上次加價為十一年前。社區組織協會副主任施麗珊說，加巴士費，對基層市民是「好大件事」，坦言不少市民疫下收入不增反減，甚至失業，希望政府遏止巴士公司大加價，並在未來預算案為基層提供更多津貼。立法會議員陳恒鑌指，電費、車船費都加，市民生活百上加斤，政府審批加價申請時，要了解市民的處境，大幅調整加幅，以免加重市民的生活負擔。