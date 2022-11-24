快遞平台Zeek涉拖薪 欠逾百配送員300多萬

■四年前加入Zeek做配送員的阿彪，主要運送貨物和網購貨品，被拖欠十三萬元。

今年五月智能物流快電商Zeek曾拖欠配送員服務費，情況近日愈趨惡化，有人被拖欠十多萬元，估計逾一百名配送員未獲發薪合共三百萬。四年前加入Zeek做配送員阿彪，駕客貨車送貨，「多數在觀塘區，有時跑往別區。」這一行多勞多得，工時偏長，「一周開六天，每天十四小時，一個月約收入五萬。」阿彪說，配送員服務費以每周計算，「自九月起，出糧好似唧牙膏般，有時出三成，有時出五成，不出全數。到十一月，一毫子都無，很過份。」配送員貼錢打工他多次到寫字樓追討，但資方以電腦系統更新為由，一味拖，「話本月十一日和十八日找數，沒兌現。」由九月至今，他共被拖欠十三萬元，「開工要成本，每月油費七、八千元，停車場千多元，還有其他雜費，現在貼錢打工。」其生活大受影響，「每月供車供樓要兩萬多元，現在節衣縮食，為免被抄牌，有時睡在車上。」本身有正職的李先生，九月加入Zeek，以「綿羊仔」送外賣和日用品，「每天三個鐘，在東涌一帶，計過每月有七，八千元收入。」不過，他第一期糧即被拖，「只是七百多元，應十月中出，拖到本月中才收到。」往後的服務費，就一直被拖，令他很不滿，「要求公司交代清楚。」工聯會屬會服務業總工會收到大批Zeek派送員求助，批評資方不斷押後出糧，有工友需借貸度日。工會促請勞工處介入，協助追討欠款。工聯會立法會議員郭偉强譴責資方拖數行為，要求勞工處能以重大事件處理，並確認這班外送員是僱員身份。Zeek回覆查詢說，有配送員對公司營運及服務費發放安排表示關心，對造成不便深感抱歉。公司正策略調整發展方向，業務重組預計十二中旬完成，各項服務費發放周期，有待重組完成後恢復正常發放，料日期為十二月十六日。