任睇No.1
  • 22º
  • 92%
  • 2022年11月24日 星期四
熱門： 杜魯多盧吉道旅發局阿根廷楊千嬅

日報新聞 > 港聞

謝展寰：勿回收測試包組件

2022-11-24 列印
Previous Next

疫情下，每日都有大量快速抗原測試包使用後被棄置。不過，環境及生態局局長謝展寰（圖）指，不建議市民把測試包的組件回收處理。

謝展寰指，假設香港平均每日用約一百五十萬個快速抗原測試包，每個平均重約四十克，總重量便是約六十公噸，相對於整體都市固體廢物的棄置量，對堆填區及環境帶來的壓力並不明顯；又指即使快測包的測試棒顯示為陰性，亦不能排除檢測者已受感染但處於潛伏期或感染初期，因此他不建議市民回收測試包內的組件。至於未受污染的快測包包裝盒、袋及說明單張則可適當地分開回收。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd