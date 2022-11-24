謝展寰：勿回收測試包組件

疫情下，每日都有大量快速抗原測試包使用後被棄置。不過，環境及生態局局長謝展寰（圖）指，不建議市民把測試包的組件回收處理。



謝展寰指，假設香港平均每日用約一百五十萬個快速抗原測試包，每個平均重約四十克，總重量便是約六十公噸，相對於整體都市固體廢物的棄置量，對堆填區及環境帶來的壓力並不明顯；又指即使快測包的測試棒顯示為陰性，亦不能排除檢測者已受感染但處於潛伏期或感染初期，因此他不建議市民回收測試包內的組件。至於未受污染的快測包包裝盒、袋及說明單張則可適當地分開回收。