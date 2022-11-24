非商用車路試排期等1年

■近年非商用車輛路試的新考生輪候時間大幅延長。

筆試題庫被揭20年沒更新學神想攞牌，等到頸長。審計署調查發現，由一五年至二一年間多個非商用車輛路試輪候時間激增逾一倍，最嚴重甚至近三倍。署方又發現，汽車和的士筆試的試題庫竟二十年沒更新。審計報告發現，一五年至二一年間各駕駛考試中心「非商用車輛路試」的新生輪候時間大幅延長，其中港島區考試中心的電單車路試輪候時間，由六十七天延長至二百五十七天；而指定駕駛學校考試中心的私家車及輕型貨車路試輪候時間，超過四百日。而運輸署旗下十三個非商用車輛路試考試中心中，使用率不足八成的，由一五年的五個增加至一九年的七個。審計署指，考牌主任每日須先往培正道辦事處報到，等電腦隨機抽籤編配到各考試中心，花費時間。運輸署曾研究以即時通訊應用程式把抽籤結果通知考牌主任，讓他們直往考場，但因網絡問題或流動電話故障、較高交通費用等而沒實行。而考牌主任僅由一九年的五十一人增至二一年的六十二人，輪候情況進一步惡化。審計署建議運輸署重新考慮簡化考牌主任報到值勤安排。而汽車和的士筆試試題庫對上一次更新為二千年八月，試題沒包含更新的交通規例和道路安全法例，建議更新試題庫。有資深教車師傅向本報指，考車輪候時間受疫情影響，不斷延長，私家車及電單車要輪候至少十一個月，若考生路試不及格要搶快期，代搶服務索價要三千至五千元。他指，當局多年來沒有因應人口比例增加教車師傅數目，建議運輸署增發牌照。