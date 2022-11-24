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科技券去年審批隔近1年

2022-11-24 列印
■科技券計劃資助本地企業及機構，提升生產力及升級轉型等，由創新科技署統籌。
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政府在一六年推出科技券計劃資助本地企業及機構，提升生產力及升級轉型等，由創新科技署統籌。審計報告批評計劃處理申請緩慢，去年接獲申請到審批完成平均相隔近一年，有申請者因需澄清文件，前後等待十六個月才獲批。

計劃至去年底已批出逾七千宗、約五成半申請，涉款近十一億元。審計署認為，創新科技署署長應加快計劃審查及評審程序，在接獲申請當年起計一個月要求申請者澄清，並更及時作技術評審等。
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