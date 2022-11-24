下月氣溫將驟降 最低只有12度

寒潮即將南下！天文台預料受強烈東北季候風影響，下周中後期華南氣溫顯著下降，市區最低氣溫本月三十日起，最低氣溫為十七度，之後數日徘徊十多度。



按天文台的最低溫度概率預報，市區最低氣溫在本月三十日後開始下降，下月二日有四至五成機會跌至十二度左右，其後直至下月五日最低氣溫，有四至五成機會持續徘徊在十四度以下。



根據天文台的「自動分區天氣預報」，下月一日氣溫大幅下降，打鼓嶺的最低氣溫只有十二度，屬寒冷水平。石崗、流浮山、上水、大埔氣溫只有十四度，其他地區介乎十五至十六度。



溫度概率預報是由電腦基於天氣模式集合預報系統的資料，而自動製作，而天文台發出的九天天氣預報則是參考各種氣象觀測資料而作出，兩者預測可能出現差異。