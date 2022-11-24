警打擊外圍波 男子被捕檢百萬波纜

世界盃掀起賭風，東九龍總區特別職務隊人員根據線報及經調查後，前日展開代號「戈壁」及「風盾」的打擊非法賭博活動，在藍田碧雲道對開截查一名形跡可疑男子，並在他身上檢獲一部手提電話，發現內有面值約一百萬元的懷疑外圍足球投注紀錄。



該名二十七歲姓胡本地男子涉嫌「非法收受賭注」被捕，正被扣留調查。警方指會繼續在世界盃舉行期間加強執法，市民切勿參與非法賭博活動，一經定罪，推廣或便利收受賭注罪及收受賭注罪的最高刑罰，為罰款五百萬及監禁七年。