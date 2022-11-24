警破高利貸集團 拘15男女

警方周一起一連兩日展開代號「晶澈」行動，在多區拘捕十一男四女涉嫌「以過高利率放貸」、「無牌經營放債人業務」等；初步調查顯示，被捕人屬同一個洗黑錢集團，而九名傀儡戶口持有人亦兼任收數組人員，以非法手段恐嚇、向寓所淋紅油或向未還錢的人作出滋擾。



警方指該集團由一八年開始運作，涉嫌在兩年多間，以年利率八十至一百五十厘貸款給多名受害人。當受害人未能依時還款，犯罪集團就會要求受害人交出他們的個人銀行戶口，協助清洗放高利貸的犯罪得益，或以恐嚇威逼的手段迫使受害人還款。警方發現該犯罪集團至少利用四十個銀行戶口，清洗金額約一億四千萬元的犯罪得益。另外，被捕人亦涉嫌與最少四宗非法收債案件有關，包括向受害人的住宅單位淋紅油及發出恐嚇訊息等。



被捕人士包括六十一歲集團男主腦、五名骨幹成員及九名傀儡戶口持有人，部份人有黑社會背景；警方不排除有更多人被捕。