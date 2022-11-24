公屋輪候時間降至5.6年

房委會公佈最新一輪公屋申請輪候時間降至五點六年，長者一人申請輪候時間三點九年，兩者分別較今年年中下跌零點四及零點二年。



房委會指今年第三季輪候時間獲較顯著改善，主要由於當季有超過一萬個單位可供編配，在消化輪候年期較長的申請者後，獲分配單位的一般申請者輪候時間較短。



公屋聯會表示，樂見公屋輪候時間由高位回落，但公屋新落成量仍處於低水平，在明年只有約一萬三千個單位落成，並已包括二千一百個綠置居出售單位。聯會相信公屋平均輪候時間未來難望大跌，期望政府盡快交代簡約公屋選址及發展時間表等，及早推出項目紓緩住屋需求。