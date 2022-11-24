今年首三季經濟負增長，陳茂波料第四季亦在所難免，但目前失業率下跌至百分之三點八，「再推保就業是不科學，一次保就業計劃動輒都要三百、四百億，目前各行都聘請不到員工。我們要爭人才，在這環境下不需要保就業。」至於預算案還會否派糖，他指要兼顧政府承擔能力，視乎經濟環境及市民的壓力，會大膽使用財政儲備支援基層。他又不認為樓價會大幅急跌，無意撤樓市辣招。
陳茂波：不會再推保就業計劃
今年首三季經濟負增長，陳茂波料第四季亦在所難免，但目前失業率下跌至百分之三點八，「再推保就業是不科學，一次保就業計劃動輒都要三百、四百億，目前各行都聘請不到員工。我們要爭人才，在這環境下不需要保就業。」至於預算案還會否派糖，他指要兼顧政府承擔能力，視乎經濟環境及市民的壓力，會大膽使用財政儲備支援基層。他又不認為樓價會大幅急跌，無意撤樓市辣招。
團體：嚴重衝擊基層市民生活 加價潮殺埋身 巴士申加1至2成
繼天星小輪及兩電申請加價後，巴士公司加入「加價潮」。運輸及物流局指，各間專營巴士公司已經提交加價申請，加幅約一至兩成。有關注基層組織批評，不少基層市民在疫下收入下跌，甚至失業，巴士大幅加價，嚴重衝擊基...
2022-11-24
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俠客島：層層加碼阻運菜
農民苦不堪言《人民日報》海外版旗下帳號俠客島批評，部份地方未做到精準防疫，用關停交通等手段「層層加碼」，令蔬菜積壓在農地，最終不得不毀掉。文章提及一段山東曹縣農民毀掉十萬斤蔬菜的影片受到關注，此情此景...
2022-11-24
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槍手為超市經理行兇動機未明 沃爾瑪槍擊案逾7死多人受傷
美國維珍尼亞州一間沃爾瑪超市周二發生槍擊案，造成七人死亡，數人受傷。維州警方表示死者中包括涉案槍手，相信槍手是超市的一名經理，在員工休息室犯下案件，其動機未明。維州切薩皮克市一間沃爾瑪超市，於當地周二...
2022-11-24
- 穿彩虹服飾
- 澤連斯基籲國民準備過嚴冬 烏克蘭供電不足延至明春
- 至少56死逾700人受傷 印尼展玉5.6級地震
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- 小池百合子籲着樽領衫 保暖減用電
- 俄否認涉事批裁決含政治動機 馬航MH17空難3人謀殺罪成 由荷蘭主導的馬航MH17客機空難調查，周四在海牙地方法院作出裁決，案中三名被告謀殺罪成，判處終身監禁，並向遇難者家屬賠償至少一千六百五十萬美元。
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- 麥卡錫當選眾議長存變數 共和黨成功奪得眾議院
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油塘朗譽明開示位快開價
保利置業及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽推售如箭在弦，項目昨日加開示範單位，並落實明日（25日）開放供公眾參觀，同日有機會公佈首批單位售價，料推出開放式至3房戶型。料首批推開放至3房戶保利置業（香港）銷售...
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經調整利潤跌59% 小米季績仍勝預期
小米（1810）昨日收市後公佈第三季業績，經調整淨利潤21.17億元（人民幣，下同），按年大跌59.1%；收入704.74億元，按年減少9.7%，仍好過市場預期；列帳虧損錄14.76億元，去年同期賺7...
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拉芬夏擬好慶祝方式 森巴舞派對
卡塔爾世界盃進入第五日，上演首輪分組賽最後一天賽事，身處G組的奪冠大熱門巴西壓軸登場，在魯賽爾球場鬥塞爾維亞。這支南美勁旅擁有令人聞風喪膽的鋒線，翼鋒拉芬夏比洛尼直言已預備了十隻舞蹈作入球後慶祝之用，...
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拍《超能使者》搞到情緒崩潰嚇親老婆 陳展鵬罕談家事同單文柔多拗撬
陳展鵬於TVB台慶劇《超能使者》中段有突破性演出，原來展鵬的幸福家庭只是假象，因為「老婆」劉佩玥唔滿足生活現狀出軌，導致家破人亡。戲外的展鵬擁有美滿婚姻，還向《頭條日報》大晒同今世及前世情人的「私密牀...
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李一飄 - 加風潮起 及早準備紓困措施｜社論
對普羅大眾來說，近日負面新聞一籮籮，繼中電和港燈公佈大幅加電費之後，昨天幾間專營巴士公司又透露向政府申請加價，預計衣食住行加價，陸續有來，港府不能視若無睹，現在就要部署逆周期措施，協助市民渡過這次滯脹...
2022-11-24
- 方致勝 - 平步雲端 VS 削足適履｜商得益彰
- 查小欣 - 名廚雲集夜吃甚麼？｜查乜料
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呂健威連場搏殺封王 布文後上成騎師王 潘頓破谷草頭馬紀錄
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