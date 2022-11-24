陳茂波：不會再推保就業計劃

財政司司長陳茂波預料經濟差及赤字將達到千多億，但接受傳媒專訪時表明，不會再推保就業計劃。



今年首三季經濟負增長，陳茂波料第四季亦在所難免，但目前失業率下跌至百分之三點八，「再推保就業是不科學，一次保就業計劃動輒都要三百、四百億，目前各行都聘請不到員工。我們要爭人才，在這環境下不需要保就業。」至於預算案還會否派糖，他指要兼顧政府承擔能力，視乎經濟環境及市民的壓力，會大膽使用財政儲備支援基層。他又不認為樓價會大幅急跌，無意撤樓市辣招。