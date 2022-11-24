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新世界膺「亞洲最佳綠色企業」

2022-11-24 列印
■新世界早前定立「2030可持續發展願景」，期望將減少能源及碳排放強度。
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新世界發展有限公司宣佈，在本年度「亞洲卓越企業與可持續發展大獎」中，從亞洲各地合共四百七十個提名單位中脫穎而出，榮膺「亞洲最佳綠色企業」殊榮，更是該獎項的唯一得獎者。

該大獎由馬來西亞機構MORS Group於一四年創辦，被譽為亞洲區內歷史最悠久及享負盛名的獎項。新世界發展於這項大獎中取得佳績，是對集團的領導力，以至推動綠色建築發展等方面的重要肯定。
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