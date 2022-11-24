滙控美國預託證券價格見四十六點○一港元，升零點八一港元；騰訊則見二百八十四點○二港元，升二點○二港元。
恒生指數夜期走強，中段報一七六七一點，升一百一十點，較港股收市高水一百四十七點。
繼天星小輪及兩電申請加價後，巴士公司加入「加價潮」。運輸及物流局指，各間專營巴士公司已經提交加價申請，加幅約一至兩成。有關注基層組織批評，不少基層市民在疫下收入下跌，甚至失業，巴士大幅加價，嚴重衝擊基...
2022-11-24
農民苦不堪言《人民日報》海外版旗下帳號俠客島批評，部份地方未做到精準防疫，用關停交通等手段「層層加碼」，令蔬菜積壓在農地，最終不得不毀掉。文章提及一段山東曹縣農民毀掉十萬斤蔬菜的影片受到關注，此情此景...
2022-11-24
美國維珍尼亞州一間沃爾瑪超市周二發生槍擊案，造成七人死亡，數人受傷。維州警方表示死者中包括涉案槍手，相信槍手是超市的一名經理，在員工休息室犯下案件，其動機未明。維州切薩皮克市一間沃爾瑪超市，於當地周二...
2022-11-24
保利置業及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽推售如箭在弦，項目昨日加開示範單位，並落實明日（25日）開放供公眾參觀，同日有機會公佈首批單位售價，料推出開放式至3房戶型。料首批推開放至3房戶保利置業（香港）銷售...
2022-11-24
小米（1810）昨日收市後公佈第三季業績，經調整淨利潤21.17億元（人民幣，下同），按年大跌59.1%；收入704.74億元，按年減少9.7%，仍好過市場預期；列帳虧損錄14.76億元，去年同期賺7...
2022-11-24
卡塔爾世界盃進入第五日，上演首輪分組賽最後一天賽事，身處G組的奪冠大熱門巴西壓軸登場，在魯賽爾球場鬥塞爾維亞。這支南美勁旅擁有令人聞風喪膽的鋒線，翼鋒拉芬夏比洛尼直言已預備了十隻舞蹈作入球後慶祝之用，...
2022-11-24
陳展鵬於TVB台慶劇《超能使者》中段有突破性演出，原來展鵬的幸福家庭只是假象，因為「老婆」劉佩玥唔滿足生活現狀出軌，導致家破人亡。戲外的展鵬擁有美滿婚姻，還向《頭條日報》大晒同今世及前世情人的「私密牀...
2022-11-24
對普羅大眾來說，近日負面新聞一籮籮，繼中電和港燈公佈大幅加電費之後，昨天幾間專營巴士公司又透露向政府申請加價，預計衣食住行加價，陸續有來，港府不能視若無睹，現在就要部署逆周期措施，協助市民渡過這次滯脹...
2022-11-24
昨晚谷中八場賽事在雨中舉行，潘頓雖然憑容廄「威妙星」和蔡廄「美麗笑聲」起孖，打破了韋達保持的谷草頭馬紀錄，可惜在騎師王只能排第三名，最終得主是取得一冠兩亞一季的布文。至於何澤堯憑呂廄「精算其然」和沈廄...
2022-11-24