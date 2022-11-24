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日報新聞 > 港聞

美股中段升111點

2022-11-24 列印
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市場觀望聯儲局即將公布本月初的議息記錄，了解未來貨幣政策方向，美股三大指數早段向好。杜指中段報三四二○九點，升一百一十一點；納指則報一一二七六點，升一百○二點；。

滙控美國預託證券價格見四十六點○一港元，升零點八一港元；騰訊則見二百八十四點○二港元，升二點○二港元。

恒生指數夜期走強，中段報一七六七一點，升一百一十點，較港股收市高水一百四十七點。
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