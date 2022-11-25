限聚放寬社交復常 望有伴度佳節 「是時候走出來求愛」參加配對者急升3成

■單身三年的Jeffery，希望在聖誕節前脫單成功。

■防疫措施放寬後，配對飯局人數也增加。

抗疫已成日常習慣，政府的社交距離限制亦陸續放寬，各行各業磨拳擦掌迎接聖誕新年的黃金檔期，其中配對公司的業務呈急升之勢。有配對公司負責人透露，疫情三年，單身一族長期足不出戶，一顆寂寞的心渴望在佳節期間找另一半，一起共度溫馨時光，令近日報名參加配對派對的人數急升三成。男女配對公司「香港婚活」負責人黃嘉如（Yubi）說，每年十一月至二月，都是配對行業的黃金檔期。「期間有聖誕節、新年、農曆年和情人節，很多寂寞的心都心急脫單，希望節日前找到另一半。尤其是聖誕節，氣氛比較浪漫，令人很想拍拖。」Yubi說，這陣子收到的查詢電話和報名人數，都明顯上升，「之前每天只有幾個查詢電話，現在就有十多個，而近日會員人數亦多了接近三成，所以預計生意額都會增加」。將辦多場大型派對除了節日效應，Yubi指防疫措施放寬，對配對行業幫助很大，「因為不少客人會覺得，現在是時候走出來求愛，大大提升了客人參加活動的意欲。」在舉辦活動時，人數少了限制，變得彈性，「例如搞飯局，之前只可四人一枱，客人要經常轉枱才能認識其他人，現在每枱最多可以十二人，不用轉枱這麼麻煩，增加認識異性機會。」她說，趁防疫措施鬆綁，活動形式上都有所改變，「未來會舉辦多場大型派對，人數預計都會超過一百人，例如下月中會在中環舉行摩天輪派對，希望在溫馨氣氛下，幫助會員找到另一半。」另外，Yubi透露，會安排運動類型活動，如攀石和做瑜伽，「希望客人可以更多互動，享受多元化人與人交流。」今年四十歲、任職乒乓球教練的Jeffery，坦言單身三年，「工作時間不穩定，經常晚上九時後才收工，很難約會異性。而工作上亦沒機會結識合適拍拖的異性，所以仍是單身。」他說，曾試過透過交友Apps找女朋友，感覺麻麻，「很多交友Apps都是不停叫用家課金，而出來見面的女仔，都是玩樂心態，但我是想找結婚對象的。」Jeffery說，希望能在聖誕節前找到拍拖伴侶，近日登記成為配對公司會員，「我覺得機會比自己找高得多，我都四十歲了，都想快些結婚生小孩，組織自己的家庭。」