兔年「雙春兼閏月」 籌辦婚禮大升

情投意合的男女，亦趁防疫措施放寬，積極籌辦婚禮，令婚禮顧問服務查詢電話上升三成。婚禮顧問歐惠芳說，近日多了新人查詢舉辦婚禮的細節，「都多了接近三成，主要因為防疫措施鬆綁，擺酒時少了限制，而且現在海外入境又放寬了，外地親友可以回來飲喜酒，所以近日是多了新人辦婚禮。」另外，歐又說明年兔年是「雙春兼閏月」的好年份，十分適合結婚，相信會有更多新人拉埋天窗，「預計明年生意額都會上升。」



不過，歐希望能夠進一步放寬防疫措施，令新人舉行婚禮自由性更大，「例如宴會人數，雖然放寬至二百四十人，但對很多人來說都不足夠，希望可增加至三百六十人。」另外，現時婚宴只限上台拍照或進食時脫罩，歐要求更放鬆，「有時親友想拍照，要專登走上台才可除口罩，會有點麻煩。」另有婚禮專家指出，防疫放寬亦吸引情侶籌辦婚禮，查詢電話多了四成。