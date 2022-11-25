美大學使用Paxlovid治療「長新冠」
起底臨時工永不錄用中介男被捕
一名從事臨時工中介的男子，與一名女求職者發生爭拗，未得對方同意下，透過通訊軟件發佈這名女子的身份證號碼、相片等，更註明「永不錄用」，涉「起底」違法，被私隱專員公署拘捕調查。通訊軟件披露資料違私隱例個人...
2022-11-25
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官方：已進行嚴肅批評教育 崑山公務員 掌摑市民遭停職
江蘇崑山市一名公務員因掌摑民眾被停職。崑山市自然資源和規劃局通報指，窗口工作人員與辦事人員發生爭執，已對涉事工作人員進行嚴肅批評教育，並作出停職處理。周二晚上一段「崑山不動產登記中心櫃枱人員扇市民耳光...
2022-11-25
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《足球小將》世界盃神預言 國際足協大讚日本隊
日本世界盃爆冷贏德國，令日本舉國歡騰，成為今屆世盃第二個贏波的亞洲國家。日本隊球員和球迷交還整潔的場地亦獲國際足協高調讚揚。周三世界盃E組的德日大戰，日本隊在落後零比一的情況下，下半場由堂安律、淺野拓...
2022-11-25
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朗譽今開價料推至少127伙
由保利置業及尚嘉控股合作發展、位於油塘高超道全新項目朗譽積極部署推售，項目最快今日開價，首批推出不少於127伙，料涵蓋開放式至3房戶，示範單位亦於今日起開放予公眾參觀。發展商日前預告，朗譽最快今日公佈...
2022-11-25
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港股升137點成交續縮 內房急彈碧桂園飆2成
聯儲局最新議息紀錄「鴿派」，下月放緩加息預期升溫，美股隔晚高收，恒指隨外圍高開160點，最多升235點，惟內地A股由升轉跌，恒指升幅收窄，收報17660點，升137點，大市成交縮減至861億元。人行支...
2022-11-25
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右翼新世代對決 超級「英」雄反美
今晚卡塔爾世界盃B組次輪英格蘭對美國，除了是出線關鍵戰，亦是一場新生代大對決。雙方中前場新星輩出，右翼交鋒更是焦點所在。美國有名將之後添莫菲韋亞，三獅亦有首輪大勝伊朗梅開二度的超級新人布卡約沙卡，後者...
2022-11-25
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談善言主動介紹前度參演玩曖昧 謝君豪驚訝Edan 掌摑戲求真打好感動
59歲謝君豪跟32歲談善言在電影《過時•過節》首度演父女，雖然溝通不多，但卻有種無形默契，作為前輩的君豪更主動多謝阿談這好對手，令她受寵若驚。君豪亦跟呂爵安（Edan）初次合作，對呢位戲中兒子印象極好...
2022-11-25
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李一飄 - 公僕花冤枉錢 此風不可長｜社論
審計署定期審視各部門的運作，結果往往令人瞠目結舌，查找出不少工作失誤，白白花費巨額公帑。最新一份審計報告，揭發土木工程拓展署在推行觀塘安達臣道發展計劃期間規劃混亂，行人天橋系統未經全面諮詢便倉促招標，...
2022-11-25
- KellyChu - 德福萬呎Market Place全新登場 茶狼首進駐｜Executive日記
- Michael Chugani 褚簡寧 - doesn't hold water｜又中又英
- 林月庭 - 中式甜點 大放異彩｜甘美人生
- Cally - 香港設計中心二十周年 以「常行」展現可持續概念｜商界講呢啲
- 黃麗君 - 國歌出錯不應禍及運動員｜中環High Tea
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- Jacky哥 - 大家樂集團可持續發展工作備受認同｜企業熱話
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呂健威連場搏殺封王 布文後上成騎師王 潘頓破谷草頭馬紀錄
昨晚谷中八場賽事在雨中舉行，潘頓雖然憑容廄「威妙星」和蔡廄「美麗笑聲」起孖，打破了韋達保持的谷草頭馬紀錄，可惜在騎師王只能排第三名，最終得主是取得一冠兩亞一季的布文。至於何澤堯憑呂廄「精算其然」和沈廄...
2022-11-24
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