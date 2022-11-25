美大學使用Paxlovid治療「長新冠」

美國史丹福大學團隊展開最新研究，安排約二百名「長新冠」（又稱新冠長期症狀）康復患者參加臨牀試驗，使用美國輝瑞研發的抗新冠病毒藥物Paxlovid，跟蹤其身體狀況四個半個月，並觀察效用。這是全美首個將Paxlovid應用於「長新冠」康復患者的研究。同時，美國約翰霍普金斯大學統計顯示，全球確診人數逾六億三千萬，逾六百六十二萬名患者不治。其中美國確診人數逾九千八百四十八萬，其次是印度有逾四千四百六十七萬；法國有逾三千七百六十九萬，排第三。另外，世衞和美國疾病控制及預防中心警告，由於新冠疫情導致麻疹疫苗接種率持續下降，監測麻疹的力度有所減弱，麻疹已成為全球威脅，且逼在眉睫。