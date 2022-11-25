議員倡延長補貼 准巴士總站設小賣店

近日各交通公具申請加價，立法會交通事務委員會主席易志明建議政府，應加大公共交通車費補貼和延長燃油補貼，又建議政府容許巴士總站設小賣店，增加專營巴士公司收入。



易志明指疫情下遊客大減、加上燃油費大增，令巴士公司面對營運困難，建議政府協助專營巴士增加非票務收入，如減少車身廣告限制和容許利用車厰作商業用途；又提議用盡交通交匯處空間，容許公交營辦商出租。



他又認為政府應延長燃油補貼；若巴士要加價，政府應加大公共交通車費補貼，減少市民壓力。



另一委員田北辰倡議政府應以通脹率為加幅封頂，建議利用專營巴士豁免隧道費基金結餘填補差額。



運輸署日前則稱大部份公共交通工具乘客量已回升，營運情况改善，沒計劃延長燃油補貼。