漁護署撿鳥屍呈陽性禽流感

漁護署指一隻在米埔自然護理區撿走的黑臉琵鷺屍體，懷疑對H5禽流感病毒的初步測試呈陽性反應，發現雀屍地點的三公里範圍內沒有雞場。漁護署已加強禽流感的監控工作，密切留意本地活家禽農場及批發市場的情況。



該隻雀鳥屍體日前在護理區內一基圍被發現及撿走。黑臉琵鷺是冬季候鳥，主要在后海灣一帶出沒。發言人表示，護理區已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等訪客設施。署方正密切監察護理區內雀鳥的情況，並張貼告示提醒公眾注意個人衞生。市民應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。