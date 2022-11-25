港協解釋國歌指引 欖總：沒對運動員造成壓力

港協暨奧委會昨為轄下所有體育總會舉行簡報會，講解運動員處理播放國歌和升掛區旗的指引，香港欖球總會行政總裁麥偉彬在會後指新指引很有用，相信不會對運動員造成壓力。



港協暨奧委會義務秘書長王敏超指如出錯情況持續發生，可能要全隊受罰，或被政府抽走資助，長遠而言對運動員更不利，今次發出指引可保障運動員。

署理體育專員鄭青雲指國歌及區旗是嚴肅事件，涉及國歌及區旗有否得到尊重，並非政治問題；又指執行指引的責任在於體育總會，希望隊際項目的領隊或教練警惕，防止類似事件發生。



不少體育總會代表對《指引》表示歡迎，認為其提供了清晰的處理方法，將全力遵守規定。