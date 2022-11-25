﻿認識聯招新科目明年增五個SSSDP課程﻿

■下學年五個SSSDP新課程中，四個來自香港都會大學。

大學聯合招生辦法（JUPAS）可選擇的課程眾多，而每年各院校會因應時代需要，推出不同新課程，為行業培育人才。學友社學生輔導顧問吳寶城表示，現時已公佈的新課程不算多，但仍建議同學密切留意院校最新資訊，以便日後改選課程；另外，明年「指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）」將新增五個新課程，其中四個來自香港都會大學。 採訪：《星島日報》教育組 圖：星島圖片庫學友社學生輔導顧問吳寶城表示，現時八間資助大學已公佈的新課程不算多，當中有的是全新課程，有的則只是課程結構有改動。例如香港理工大學，下學年將開辦「中國歷史及文化（榮譽）文學士組合課程」；香港教育大學是隔年開辦中國歷史教育或歷史教育，下學年就輪到開辦「中國歷史教育榮譽學士」，對中國歷史有興趣的同學，今年可以有較多選擇。此外，部份院校的課程改名或課程結構有改動，即意味課程內容有變，或加入新元素。例如香港城市大學的「建築學及土木工程學系[選項︰工學士（建築工程）、工學士（土木工程）、理學士（建築學及測量學）] 」，去年該課程的理學士選項中，只有測量學，今年則多了建築學，有意修讀建築的同學可留意。都大新增四個SSSDP吳寶城表示，除已知的新課程外，大學有機會在聯招申請截止後，才公佈新課程，故提醒同學要密切留意聯招的最新資訊。「如果同學屆時有揀選該新課程，可免費改選一次，包括加入新課程和更改課程位置。」另外，今年「指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）」的課程選擇亦有變，當中有課程被刪減，同時又新增五個課程，其中四個來自香港都會大學，包括「醫療化驗科學榮譽理學士」、「屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士」、「土木工程榮譽工學士」及「電腦科學榮譽理學士」，當中「醫療化驗科學榮譽理學士」為新開辦課程，培育醫務化驗師。文憑試後可按表現改選值得同學注意的是，由現時至十二月七日，同學所揀選的二十個課程，都可以免費改動；而十二月九日至明年五月三十一日期間，則要付費修改。吳寶城認為，現階段同學毋須改動太多，建議選定課程後，就好好準備校內考試和文憑試，待完成文憑試後，才因應考試表現、對學科的喜歡程度和認識，甚至夢想再改也不遲。吳寶城補充，今年同學訂閱「大學聯招辦法」日程，可將重要日程同步更新至個人電子行事曆的應用程式，並在個人電子設備上瀏覽，當中有提示功能，避免同學錯過重要日期，至於訂閱方法詳情，可參考聯招網頁。