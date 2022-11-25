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狗主疑愛犬遭虐待 大義滅親舉報親友

2022-11-25 列印
■愛護動物協會人員到場檢查狗隻傷勢。
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深水埗發生懷疑虐狗案，一家動物醫療中心昨早報案，指懷疑有狗隻遭受虐待，警方接報到場調查。據悉，獸醫為狗隻檢查時懷疑牠曾受虐，狗主大義滅親報警告發男親友。

一名狗主昨早帶同愛犬到城大動物醫療中心求醫，經獸醫檢查後發現狗隻疑遭人不恰當對待。狗主懷疑是其一名男親友舉傘襲擊狗隻，其後報警求助。警方接報到場調查，愛護動物協會亦派員在場檢查狗隻的傷勢。
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