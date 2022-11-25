港電競手Toyz在台販毒囚4年2月

前《英雄聯盟》世界冠軍、香港電競選手劉偉健（Toyz）涉嫌在台灣販毒，台中地方法院昨依照「毒品危害防制條例」判劉入獄四年兩個月，劉的委任律師指將會上訴，盼爭取緩刑機會。去年劉偉健在新北市的住處被查獲近二百支大麻煙彈，涉嫌販賣二級毒品被捕。



台灣媒體報道，台中地檢署之前對劉偉健等八人涉販賣毒品提起公訴，據稱，劉偉健在審理期間已坦承犯法，對自己做出不良示範感到抱歉。去年九月底，台中地檢署於劉偉健的新北市住處查獲近二百支大麻煙彈，劉偉健因涉嫌販賣毒品而被警方帶回偵訊後，移送台中地檢署。至十一月底，劉偉健被強迫戒毒。



今年三十歲的劉偉健曾為《英雄聯盟》電子競技職業選手，效力「台北暗殺星」職業隊伍時，獲二○一二賽季世界大賽冠軍。