「醉美金秋．不負韶華」 2022韶關金秋文旅體宣傳活動

打造金秋韶關文旅精品線路
韶關市文化廣電旅遊體育局結合歷史文化、紅色革命文化、研學旅遊等主題，策劃推出十條金秋韶關文旅精品路線，推動市自駕車協會、市旅遊協會、市旅行社協會宣傳以上精品路線，邀請車友、市民及遊客親臨韶關體驗觀光。
今次主題活動藉着體育賽事擴大宣傳效果，透過丹霞山馬拉松、穿越丹霞山50公里徒步賽、環丹霞山自行車賽等賽事活動，結合韶關當季文旅資源，在活動前期打造賽事及文旅資訊等推廣，向參賽運動員提供優質文旅服務和資訊。同時，為參賽運動員代表策劃推出親子採摘、鄉村避暑、紅色歷史、科普研學等主題的體驗路線，讓選手比賽之餘，也感受韶關魅力山水、人文風情。
韶關之旅精彩節目各具特色
活動為掀起更多人關注，將聯同多個縣市區携手推出多個旅行路線，包括綠色天然氧吧之旅、金秋旖旎風光之旅、紅色文化歷史之旅、非遺文化傳承之旅、民俗風情體驗之旅、美麗鄉村生態之旅、科普研學探究之旅、禪宗文化祈福之旅、饕餮味蕾美食之旅及小島歷史文化遊徑，各具特色，吸引不同人士的旅遊需要。
當中綠色天然氧吧之旅，將遊走國家森林公園、華南虎園、豐源溫泉、丹霞山民宿、丹霞靈溪、車八嶙自然保護區等優美景致；而金秋旖旎風光之旅就包括帽子峰銀杏、珠璣古巷、梅關古道、寄心小院、雙峰寨、丹霞靈溪及靈溪谷親水營地等，讓旅客在金秋時分欣賞到郊區的雅致景色，別有一番風味。
（資料由香港中國旅行社提供）