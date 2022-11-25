「醉美金秋．不負韶華」 2022韶關金秋文旅體宣傳活動

■韶關人於乳源盤王節聚首一堂，喜慶豐收。

喜歡到中國旅遊的朋友必定聽過廣東省北部的韶關，是一座歷史文化名城，四面環山，自然風景優美，加上是多民族聚居的地區，旅遊景觀多不勝數，擁有丹霞山世界地質公園、南嶺國家森林公園、南宗禪法的發祥地南華寺、廣東帽子峰旅遊景區、獅子岩及馬壩山出土處等著名景區。打造金秋韶關文旅精品線路韶關市文化廣電旅遊體育局結合歷史文化、紅色革命文化、研學旅遊等主題，策劃推出十條金秋韶關文旅精品路線，推動市自駕車協會、市旅遊協會、市旅行社協會宣傳以上精品路線，邀請車友、市民及遊客親臨韶關體驗觀光。今次主題活動藉着體育賽事擴大宣傳效果，透過丹霞山馬拉松、穿越丹霞山50公里徒步賽、環丹霞山自行車賽等賽事活動，結合韶關當季文旅資源，在活動前期打造賽事及文旅資訊等推廣，向參賽運動員提供優質文旅服務和資訊。同時，為參賽運動員代表策劃推出親子採摘、鄉村避暑、紅色歷史、科普研學等主題的體驗路線，讓選手比賽之餘，也感受韶關魅力山水、人文風情。韶關之旅精彩節目各具特色活動為掀起更多人關注，將聯同多個縣市區携手推出多個旅行路線，包括綠色天然氧吧之旅、金秋旖旎風光之旅、紅色文化歷史之旅、非遺文化傳承之旅、民俗風情體驗之旅、美麗鄉村生態之旅、科普研學探究之旅、禪宗文化祈福之旅、饕餮味蕾美食之旅及小島歷史文化遊徑，各具特色，吸引不同人士的旅遊需要。當中綠色天然氧吧之旅，將遊走國家森林公園、華南虎園、豐源溫泉、丹霞山民宿、丹霞靈溪、車八嶙自然保護區等優美景致；而金秋旖旎風光之旅就包括帽子峰銀杏、珠璣古巷、梅關古道、寄心小院、雙峰寨、丹霞靈溪及靈溪谷親水營地等，讓旅客在金秋時分欣賞到郊區的雅致景色，別有一番風味。（資料由香港中國旅行社提供）