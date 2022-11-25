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「醉美金秋．不負韶華」 2022韶關金秋文旅體宣傳活動

2022-11-25 列印
■韶陽樓建於韶關國家森林公園蓮花山頂峰，從樓閣望向市區或從市區遠眺樓閣均為極佳視角。
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喜歡到中國旅遊的朋友必定聽過廣東省北部的韶關，是一座歷史文化名城，四面環山，自然風景優美，加上是多民族聚居的地區，旅遊景觀多不勝數，擁有丹霞山世界地質公園、南嶺國家森林公園、南宗禪法的發祥地南華寺、廣東帽子峰旅遊景區、獅子岩及馬壩山出土處等著名景區。
打造金秋韶關文旅精品線路

韶關市文化廣電旅遊體育局結合歷史文化、紅色革命文化、研學旅遊等主題，策劃推出十條金秋韶關文旅精品路線，推動市自駕車協會、市旅遊協會、市旅行社協會宣傳以上精品路線，邀請車友、市民及遊客親臨韶關體驗觀光。

今次主題活動藉着體育賽事擴大宣傳效果，透過丹霞山馬拉松、穿越丹霞山50公里徒步賽、環丹霞山自行車賽等賽事活動，結合韶關當季文旅資源，在活動前期打造賽事及文旅資訊等推廣，向參賽運動員提供優質文旅服務和資訊。同時，為參賽運動員代表策劃推出親子採摘、鄉村避暑、紅色歷史、科普研學等主題的體驗路線，讓選手比賽之餘，也感受韶關魅力山水、人文風情。

韶關之旅精彩節目各具特色

活動為掀起更多人關注，將聯同多個縣市區携手推出多個旅行路線，包括綠色天然氧吧之旅、金秋旖旎風光之旅、紅色文化歷史之旅、非遺文化傳承之旅、民俗風情體驗之旅、美麗鄉村生態之旅、科普研學探究之旅、禪宗文化祈福之旅、饕餮味蕾美食之旅及小島歷史文化遊徑，各具特色，吸引不同人士的旅遊需要。

當中綠色天然氧吧之旅，將遊走國家森林公園、華南虎園、豐源溫泉、丹霞山民宿、丹霞靈溪、車八嶙自然保護區等優美景致；而金秋旖旎風光之旅就包括帽子峰銀杏、珠璣古巷、梅關古道、寄心小院、雙峰寨、丹霞靈溪及靈溪谷親水營地等，讓旅客在金秋時分欣賞到郊區的雅致景色，別有一番風味。
（資料由香港中國旅行社提供）■韶關人於乳源盤王節聚首一堂，喜慶豐收。
■韶關人於乳源盤王節聚首一堂，喜慶豐收。
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