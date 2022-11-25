早產嬰輸血8次健康成長 母籲捐血救小生命

昨日是感恩節，對早產嬰Jacob仔（圖）及他的媽媽而言，更是值得感恩的日子，因Jacob仔出生時只有二十五周，體重更只有八百克，現他快一歲正健康的成長，其母親呼籲捐血，「救救醫院其他嘅小生命！」



Jacob仔當時需被送到初生嬰兒深切治療部，經歷八次紅血球輸血治療，捱過病情最嚴峻的時刻。香港紅十字會輸血服務中心去年十二月分享Jacob仔的故事，當時他全身插滿喉管。中心昨在facebook上載最近相片，指他逐漸康復，更笑容滿面踏着嬰兒單車。



其母親Jovi指「如果當初無輸血，我相信結局會唔一樣。多謝呢班恩人，代Jacob多謝捐血嘅每一位！」