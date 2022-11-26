患心肌病變 生命在倒數 小芷希急求心續命媽咪：我哋唔會放棄

■芷希母親黎太泣女兒個性堅強，不會輕易放棄。

■院方坦言找合適捐贈者十分困難，但會盡力。

作為父母最希望子女健康長大，但四個月大女嬰芷希要奇蹟才可獲再生機會。芷希不幸患上擴張性心肌病變，導致心臟衰竭，現需強心藥和呼吸機，急需換心續命。芷希的母親哭訴自己「個心都粉碎咗」，希望有善心人捐出合適屍心，「我知道佢係一個好堅強嘅BB，佢唔放棄，我哋都唔會放棄。」芷希正留醫香港兒童醫院深切治療部，她因為基因變異導致「擴張性心肌病變」，出現急性心臟衰竭，正接受強心藥物治療，需接駁呼吸機協助呼吸。她於本年九月初因食欲不振、肚瀉，到伊利沙伯醫院急症室求醫，後轉送兒童醫院深切治療部，一度情況穩定出院。但之後病情轉差再度入院，心臟衰弱愈來愈嚴重，即使不斷用藥，及接受「肺動脈繃紮手術」，情況未有改善。家人努力打氣陪伴芷希兒童醫院服務主管倫建成指，芷希情況危急，心臟移植是唯一延續生命方法。芷希的母親黎太飲泣稱女兒出生時已有心臟問題，初時以為服藥就能控制病情，豈料病情轉趨嚴重，「心臟功能差到令她臉色再次變藍，普通便便都會缺氧」。一家人每日都會到兒童醫院探望芷希，錄下父母、哥哥的打氣說話，又以視像通話向女兒展示醫院外的花花草草，「希望畀妹妹（芷希）知道出面嘅世界有幾大，唔係只有醫院嘅天花板」。黎太哽咽稱芷希很堅強、開朗，即使她身上插滿喉管，「見到最鍾意嘅天空同樹樹，都會笑」、「我知道佢係一個好堅強嘅BB，佢唔放棄，我哋都唔會放棄。」她希望有善心人能捐贈器官，讓女兒遇到奇蹟，做一個健康快樂的小朋友，再次抱芷希去公園、摸摸貓狗、看看樹木和外面的天空，呼吸新鮮空氣、感受陽光及微風。院方密切留意合適捐贈者就捐贈條件，倫建成指合適捐贈者須腦幹死亡、體重介乎四點五至十三公斤、年齡或血型不拘，他坦言發達國家幼童病死率相當低，故要找到合適的捐贈者非常困難。根據過往經驗，若完成心臟移植，五年或以上的存活率將可超過八成；院方會繼續與其他醫院聯網保持聯絡，轉介適合相關器官移植手術的個案。芷希病情穩定時，是一個很「cute、很活潑」的BB女。倫建成續說芷希現需強心藥、呼吸機維持生命，難估算仍能支撐多久，惟使用呼吸機需從體外接駁喉管，有機會因此出現細菌感染而令病情惡化，「每一刻都有機會出現嚴重併發症」。