逾2000人待器官移植 今年捐贈者僅23人

本港器官捐贈比率一直處於低位，而每日就有超過二千名病人等待器官移植。至於心臟捐贈，目前共有七十三人輪候心臟移植，但今年僅九宗捐贈個案，去年亦只有八宗。



根據衛生署的統計數字，截至十一月十八日，中央器官捐贈登記名冊的登記人數有三十五萬四千六百一十八人；但今年至九月底，遺體捐贈者人數只有二十三人，活體捐贈者人數更只得十四人，可見實際器官捐贈個案微乎其微。至於心臟捐贈，今年僅九宗捐贈個案。