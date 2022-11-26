吳亦凡涉强姦判監13年兼驅逐出境

內地男星吳亦凡被控強姦、聚眾淫亂的案件，震驚內地，昨在內地法院一審判處有期徒刑十三年，附加驅逐出境。另外，他亦因為逃稅漏稅，被追收及罰款六億元人民幣。



吳亦凡是前韓國偶像團體EXO成員、擁有加拿大籍，在內地發展有大批粉絲，但內地從去年開始整頓娛樂圈，多名藝人被封殺。北京市朝陽區人民法院指，經審理查明，吳亦凡於前年十一月至十二月期間，在住所先後趁三名女性醉酒後不知或不能反抗，強行發生性關係；一八年七月一日，吳亦凡在住所夥同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動。



法院認為，吳亦凡的行為已構成強姦罪、聚眾淫亂罪，應依法並罰。根據吳亦凡犯罪的事實、犯罪的性質、情節和危害後果，法庭就強姦判處吳亦凡有期徒刑十一年六個月，附加驅逐出境；就聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年十個月，數罪並罰，執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。

以「選妃」方式誘姦女性



據警方調查，前年十二月五日晚上，時任吳亦凡經紀人馮萌以挑選MV女主角面試為由，約女網紅都美竹到吳的家中參加聚會，當時十多人共同玩桌遊並飲酒。次日凌晨至早上時間，其他人陸續離開，都美竹酒後在吳亦凡家中留宿，二人發生性關係。都美竹其後公開指控吳亦凡以「酒桌選妃」方式誘姦多名女性，包括未成年受害者；又指自己被灌醉後遭吳強姦。都美竹在判決後指「終於等到了！」法院通報指，加拿大駐華大使館官員有到場旁聽宣判。有內地律師指吳亦凡需服刑完畢，再被驅逐出境，又預計若無假釋，吳要四十五歲才能返回加拿大。另外，北京市稅務局第二稽查局在判決後指，吳亦凡在一九至二○年期間，逃稅九千五百萬元人民幣，及少繳八千四百萬元稅款；對吳亦凡追繳稅款並處罰款，共計六億元。