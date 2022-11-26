WhatsApp疑洩漏 300萬港用戶資料

有報道指手機通訊軟件WhatsApp疑洩漏用戶資料，近期有黑客在聲稱出售有超過四億八千萬個WhatsApp用戶手機號碼的數據庫，其中涉及三百萬個來自香港的用戶手機號碼。



網絡安全網站CyberNews報道，指該數據庫涉及八十四個國家或城市，包括香港、美國和日本的用戶。賣家稱數據庫內的WhatsApp用戶手機號碼皆為活躍用戶，但對方未有透露獲取來源。



個人資料私隱專員公署回覆本報查詢表示，已主動聯絡有關機構了解詳情。資訊科技商會榮譽會長方保僑指涉及的電話號碼數量龐大，情況嚴重，相關電話號碼可能會被用作推銷或詐騙。



由於可能亦會取得相關電話號碼的WhatsApp個人檔案，得悉用戶的名字等，騙徒有機會運用資料謀劃騙局，市民要提高警覺。