安達臣天秤三死事故 癌末遺孀積極行善盼身教女兒

事故死者之一為四十一歲電工許文明，許遺下太太、兩名四歲和七歲的女兒，許太曾有產後抑鬱，早前全家亦感染新冠病毒，她更不幸證實患上第四期乳癌，已擴散到肺部。
工權會總幹事蕭倩文透露，許太積極參與公共事務，繼日前出席學校宣揚職安健話劇活動後，又表明會與兩名女兒一同參加下月十日舉行的賣旗籌款活動，一家三口希望用自身經歷呼籲大眾積極捐款，「佢係一邊做化療一邊做義工，有時難過時，佢仲會反過來安慰我。」由於擔心她接受化療後體力較弱，已勸喻她量力而為，體力不繼時不要勉強自己。
作為父母最希望子女健康長大，但四個月大女嬰芷希要奇蹟才可獲再生機會。芷希不幸患上擴張性心肌病變，導致心臟衰竭，現需強心藥和呼吸機，急需換心續命。芷希的母親哭訴自己「個心都粉碎咗」，希望有善心人捐出合適...
2022-11-26
11月25日，澳門與橫琴跨界交通連接的首個大直徑海底盾構隧道——澳門輕軌延伸橫琴線項目海底盾構隧道在澳門側項目現場舉行貫通儀式。 ...
2022-11-25
英國護士計劃在聖誕節前發起兩日罷工。皇家護理學院（RCN）宣佈於十二月十五日及二十日罷工，預計會有數千名護士參與。這將成為英國史上首次護士大罷工。罷工已醞釀一段時間，直至衛生大臣柏建熙拒絕與工會就加薪...
2022-11-26
市場再有焦點盤推售，新盤昨日交投進一步縮減，市場稱僅錄得1宗成交，為新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay 2期，項目一個別墅特色戶以約1420萬售出，呎價15622元。Wetland ...
2022-11-26
中國人民銀行公佈，決定於12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點；下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%，共計釋放長期資金約5000億元人民幣，今次為全面降準。人行指，為保持流動性...
2022-11-26
阿根廷在卡塔爾世界盃C組首輪爆冷不敵沙特阿拉伯，隊長美斯矢言問題在於球隊未能發揮快速將皮球左右兩邊轉換的踢法。今晚小組次輪，該隊將於魯賽爾球場鬥墨西哥，據報教練史卡朗尼會改踢四三三陣式用盡球場闊度之餘...
2022-11-26
昨日MIRROR出席ViuTV 2023節目發佈會，旗下藝人包括MIRROR、ERROR、駱振偉、強尼及陳俞希等均有現身，還邀得姜皓文、張慧儀、魏浚笙及帶傷到場的談善言等撐場。MIRROR被問到所屬公...
2022-11-26
港島區工廈有價，近期柴灣區成為熱門投資尋寶地，當中星味十足的柴灣工業城更成為明星名人集中地，在目前市況相對較淡靜下，今年度錄得3宗買賣及8宗租務成交，當中男高音歌唱家家族成功沽出柴灣工業城單位，持貨十...
2022-11-25
昨晚谷中八場賽事在雨中舉行，潘頓雖然憑容廄「威妙星」和蔡廄「美麗笑聲」起孖，打破了韋達保持的谷草頭馬紀錄，可惜在騎師王只能排第三名，最終得主是取得一冠兩亞一季的布文。至於何澤堯憑呂廄「精算其然」和沈廄...
2022-11-24