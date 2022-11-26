安達臣天秤三死事故 癌末遺孀積極行善盼身教女兒

秀茂坪安達臣道地盤塌天秤釀成的三死事故，昨已是第八十天，其中一名末期癌症遺孀一邊做化療，一邊做義工，要以身教兩名女兒成才。



事故死者之一為四十一歲電工許文明，許遺下太太、兩名四歲和七歲的女兒，許太曾有產後抑鬱，早前全家亦感染新冠病毒，她更不幸證實患上第四期乳癌，已擴散到肺部。



工權會總幹事蕭倩文透露，許太積極參與公共事務，繼日前出席學校宣揚職安健話劇活動後，又表明會與兩名女兒一同參加下月十日舉行的賣旗籌款活動，一家三口希望用自身經歷呼籲大眾積極捐款，「佢係一邊做化療一邊做義工，有時難過時，佢仲會反過來安慰我。」由於擔心她接受化療後體力較弱，已勸喻她量力而為，體力不繼時不要勉強自己。