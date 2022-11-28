■不少市民網購時，都曾被詐騙金錢。

■網購健康產品上當的徐小姐說：「沒想過有銀行轉數快號碼都是騙人的。」

網購騙案，無日無之，近期多名苦主在網上溝通，對比資料後發覺五個分別賣健康產品、美容用品、生活百貨等假網，竟使用同一個轉數快電話號碼，疑是同一詐騙集團所為，以漁翁撒網形式呃到盡。這幾個假網被曝光，依然運作，繼續呃人，有網民不憤，發動網上反擊戰，呼籲大家不斷向相關假網「派嬲」，令其他消費者警惕防騙。一向注重健康的徐小姐，不時購買健康產品，「最近一款來自美國的逆齡補充劑，很多人都買來用，頗受歡迎。一個月前，我在其他網店以六百五十元買了一樽。」徐說，本月中發現一個社交平台專頁有售這產品，而且價錢便宜，「專頁標明一千五百五十元三樽，即每樽只是五百多元，便宜了百多元。見到這個專頁有六千多人讚好，心想應不會有問題吧。」「沒想過有轉數快號碼都是騙人」她聯絡專頁，一名職員叫她先以支付寶入數，「我沒有支付寶，對方給了我一個轉數快電話號碼，我即轉帳了一千五百多元。」對方稱已作登記，稍後發收據給她，並盡快安排送貨，又說送貨前有職員跟她聯絡，提醒徐留意電話。隔了兩天，徐未收到任何消息，便發訊息查問，豈料訊息無法送出，對方封鎖其帳戶，「第一次網購被騙，那一刻不知怎算，沒想過有銀行轉數快號碼都是騙人的。其後去銀行了解，職員叫我先報警。」該名騙徒除了以健康產品行騙，原來同時開設數個假專頁，不少人上當。有網民在一個聲稱出售美容用品的假專頁，以一千元購買收縮水和美白面霜等產品，付款後即被封鎖；而另一個出售生活百貨的假專頁，有苦主指轉帳七百多元後，對方游說他再購物，因第二張定單會有八折優惠，幸好苦主沒有再買，否則損失更多。列出假專頁特徵籲勿上當多名苦主在網上討論，發現以上三個假專頁，連同兩個聲稱出售水果和零食的假網，即使網店名稱不同，但使用同一個轉數快號碼，亦用同一張疑是偽造的商業登記，去欺騙客人信任。徐小姐認為騙徒十分猖狂，「好明顯是同一個詐騙集團所為，以漁翁撒網方式，呃得幾多就幾多。」記者以這個轉數快號碼，在警方專頁「守網者」內搜尋，顯示與詐騙舉報有關，並屬於「高危中伏」水平。而這幾個假專頁雖被踢爆，但當中三個仍繼續運作呃人。騙徒橫行無忌，疑在境外運作，有網民不值騙徒消遙法外，發動網上反擊戰，他們在網上列出懷疑假專頁的特徵，讓市民懂得分辨真假，又提醒公眾，相關假專頁的管理員多是外國人，成立不久獲大量人讚好，而讚好者又多是外國人等，都是設局的手法。另外，他們又會呼籲網民，到網購假專頁不斷「派嬲」，讓其他網民警覺。「專捉假網購群組討論區」版主Swana表示，網民雖然可以在假專頁留言，直接告訴他人這是騙人的，但假網版主通常很快就會將負評移除毀屍滅跡，「派嬲就不同，他們不可以刪除，所以愈多人派嬲，就愈能夠引起其他人注意。有些假專頁如有太多嬲嬲，都會索性刪除再開一個新的。」不過，網民的狙擊行動，惹來騙徒報復，他們不忿被斷財路，恐嚇挑機的網民。早前就有網民表示，因為經常呼籲他人向假專頁「派嬲」，收到騙徒傳來的手掌潰爛照片，疑是在警告他不要再多事。