查海鮮商販合謀定價 競委會等直搗香港仔魚市場

競爭事務委員會聯同警方，凌晨直搗香港仔魚市場，調查有商販涉嫌合謀定出海鮮批發價。有漁業界人士直言，一向以來都有黑社會操控香港仔魚市場的買賣，從中抽佣，故市場批發魚產價均比其他市場貴。



競委會接獲投訴，指香港仔魚市場內有批發商在訂定海鮮批發價時，涉合謀定價，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。競委會罕有地聯同警方、漁護署、食環署、消防處、入境處及海事處進入魚市場，搜集資料，包括以問卷方式向逾三十間魚類批發商從業員查問。競委會並呼籲任何漁業從業員或市民，如可以提供資料，盡快與競委會聯絡；至於已牽涉入合謀行為的人士，應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作。



香港餐務管理協會會長楊位醒回應本報指，本港魚類供應集中在香港仔魚市場，批發商之間就批發價都有溝通，合謀定價情況一直出現。



有知情漁業界人士向本報透露，香港仔魚市場一直被黑社會操縱，黑幫會強制向批發商等抽佣，一般按盒計算，但金額沒固定標準，形容情況極不理想。因此，香港魚市場魚類價格均比其他批發市場如長沙灣的貴，其中如公衆經常買的紅衫魚，價格至少貴一成，市民要捱貴魚。





香港仔魚類批發市場是香港魚類統營處轄下的魚類批發市場，佔地面積約一萬七千平方米，地方有兩個足球場般大。該市場佔本港魚類供應近七成，一般客戶以超市、街市為主，亦有酒樓買手光顧，供應覆蓋範圍甚廣。



此外，警務處昨在港島區內展開代號「松塔」、「冠軍」及「足印」的大型聯合行動，以打擊黑社會、非法入境者及非法勞工活動。警方人員在香港仔魚市場內巡查了三十二間魚類批發商，並截查五百五十二名人士；警方期間發現一間魚類批發商違反租約條款，遭相關部門警告。