外賣員政總慢駛請願 批法例未能保障員工

十多名外賣平台的外賣員昨以電單車在政總及立法會大樓外慢駛請願。參與的外賣員來自Foodpanda、Deliervoo及Zeek，員工批評法例缺乏監管外賣平台，令平台可單方面調整單價、不透露收入計算方式等，導致員工收入大減；要求政府規管外賣平台，詳列薪酬待遇計算方式、杜絕假自僱等。



協助員工的服務業總工會自由工作者分會指早前接到Zeek的員工投訴被拖糧，涉工資超過三百萬。