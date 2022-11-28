耗資60億取代40年歷史英製列車 ﻿港鐵新車Q-Train投入服務﻿﻿ 大批鐵路迷：真的很興奮﻿

■新列車到觀塘站，有市民舉手機拍攝。

■不少中學生鐵路迷結伴登車。

港鐵新列車Q-Train昨日起在觀塘線行駛，首班次從彩虹站開往調景嶺站，大批鐵路迷清晨到場支持，期間興奮地合唱歌曲：「Q-Train開通真的很興奮！」有人大讚新車比舊車更安靜及穩定，座位亦舒適寬闊。首班Q-Train特別班次昨早八時五十八分從彩虹站開往調景嶺站，不少鐵路迷清晨六點半到場等候，他們輪候期間不時歡呼喝采、拿手機拍攝，更大聲合唱歌曲：「Q-Train開通真的很興奮！」當Q-Train駛至彩虹站時，鐵路迷更倒數衝刺，湧向閘門。特別班次其後行經九龍灣、牛頭角及觀塘站等，各月台亦有鐵路迷陸續上車。有鐵路迷指，對Q-Train投入服務感到興奮，又指與M-Train相比，新車車廂更寬闊；有人形容新車行駛時比預期穩定及安靜，車廂光線亦更充足。有中學生更形容：「呢個喺香港鐵路歷史最好嘅新一頁」。亦有學生不捨被更換的M-Train，但形容「舊嘅不去，新嘅唔嚟」。鐵路愛好者成立的FB專頁Riders亦派人前往直播，期間主持人評論道：「（新車）絕對靜過M-Train」。有網民則留言指：「以後會比較清靜一些，舊M-train係嘈啲，磨輪聲較響，荃灣線就知，已經用咗四十年」。港鐵在一五年購入九十三列國產Q-Train，耗資達六十億元，將逐步在港島線、荃灣線及將軍澳線，取代行駛四十多年的英製M-Train，預計二八至二九年更換完畢。相較M-Train，Q-Train有六大提升，包括加闊門邊企位、每卡列車增加一倍吊環扶手、使用節能LED照明等。