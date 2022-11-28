武漢■武漢亦有民衆上街抗議防疫措施。

北京大學■在北京，多所學府亦參與抗議活動，清華及北京大學亦有學生參與示威。

新疆烏魯木齊日前住宅大火，十人燒死，民眾質疑防疫措施妨礙救援，事件觸發全國多地民眾及多所高校學生示威，要求放寬措施，包括北京、上海、廣州等，另全國有五十所大學的學生抗議防疫措施過度，舉白紙示威。其中上海發生激烈警民衝突，據報多人被捕。烏魯木齊天山區一座高層住宅上周四發生大火，造成十死九傷，當局事後解釋，火警由一個住戶臥室拖板引發，強調當地居民可自由出入，但有人質疑當局防疫措施過嚴，令消防車未能及時到場搶救，釀成悲劇。在上海，數百名民眾前晚在市內的烏魯木齊中路聚集，擺放鮮花，燃點蠟燭，悼念事故死者，期間有人高舉寫有標語的白色紙卡，並大叫「不要核酸要自由」等口號；亦有人高唱國歌。大批警察到場列隊，與示威民眾對峙。據報，示威早段相對和平，但凌晨後演變成激烈衝突，警察揮棍，又施放胡椒噴霧，拘捕多名示威者，凌晨四點人群散去。有報道引述示威者指：「警察用麵包車大概抓了兩車人」。警民通宵衝突後，網傳上海有多人昨日在烏魯木齊中路等地繼續示威，要求釋放被捕者。大批警察在場戒備，到晚上封鎖部份道路。同時，北京、廣州、重慶、蘭州、武漢等多地都有民眾示威，不滿抗疫過度，要求放寬，其中多處民眾高叫「解封」等口號，並自行拆毀圍封鐵欄。外電報道，北京大學、清華大學、南京傳媒學院等五十多所高校亦有大學生抗議，有人在舉白紙示威，亦有人在校園建築塗鴉。在中央美院，核酸亭被噴上「把青春還給我」的字眼。《人民日報》發文指，中國堅持動態清零不動搖，充份體現中國防控疫情的堅實實力、強大能力，彰顯社會主義制度的顯著優勢，證明中國的防控政策經得起歷史檢驗。內地疫情逼近4萬大關此外，內地過去一日新增三萬九千五百○六宗本土陽性病例，逼近四萬大關，廣東仍佔最多個案，有超過九千宗，近九成三個案出現在廣州。深圳市連日出現感染個案，市衞健委宣佈昨日凌晨起，市民進出小區、超市等要出示二十四小時核酸檢測陰性證明。