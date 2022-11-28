烏魯木齊天山區一座高層住宅上周四發生大火，造成十死九傷，當局事後解釋，火警由一個住戶臥室拖板引發，強調當地居民可自由出入，但有人質疑當局防疫措施過嚴，令消防車未能及時到場搶救，釀成悲劇。
在上海，數百名民眾前晚在市內的烏魯木齊中路聚集，擺放鮮花，燃點蠟燭，悼念事故死者，期間有人高舉寫有標語的白色紙卡，並大叫「不要核酸要自由」等口號；亦有人高唱國歌。大批警察到場列隊，與示威民眾對峙。據報，示威早段相對和平，但凌晨後演變成激烈衝突，警察揮棍，又施放胡椒噴霧，拘捕多名示威者，凌晨四點人群散去。有報道引述示威者指：「警察用麵包車大概抓了兩車人」。
警民通宵衝突後，網傳上海有多人昨日在烏魯木齊中路等地繼續示威，要求釋放被捕者。大批警察在場戒備，到晚上封鎖部份道路。同時，北京、廣州、重慶、蘭州、武漢等多地都有民眾示威，不滿抗疫過度，要求放寬，其中多處民眾高叫「解封」等口號，並自行拆毀圍封鐵欄。
外電報道，北京大學、清華大學、南京傳媒學院等五十多所高校亦有大學生抗議，有人在舉白紙示威，亦有人在校園建築塗鴉。在中央美院，核酸亭被噴上「把青春還給我」的字眼。
《人民日報》發文指，中國堅持動態清零不動搖，充份體現中國防控疫情的堅實實力、強大能力，彰顯社會主義制度的顯著優勢，證明中國的防控政策經得起歷史檢驗。
內地疫情逼近4萬大關
此外，內地過去一日新增三萬九千五百○六宗本土陽性病例，逼近四萬大關，廣東仍佔最多個案，有超過九千宗，近九成三個案出現在廣州。深圳市連日出現感染個案，市衞健委宣佈昨日凌晨起，市民進出小區、超市等要出示二十四小時核酸檢測陰性證明。