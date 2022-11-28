野豬衝馬路撞倒鐵騎士

一名二十九歲男子前晚七時許駕駛電單車，沿寶琳北路往秀茂坪方向而行，惟途近翠林邨對開一段落斜路面時，突有一頭野豬（見圖）由路旁直奔出馬路，並撞及電單車。



鐵騎士人仰車翻，手腳受傷，幸仍清醒送往將軍澳醫院治理，野豬則逃去無蹤。



香港野豬關注組成員黃豪賢料突如其來的聲響或強光會使野豬受驚，而野豬在受驚時會加速向前衝，估計或是導致今次事故的原因。