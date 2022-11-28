野豬衝馬路撞倒鐵騎士

鐵騎士人仰車翻，手腳受傷，幸仍清醒送往將軍澳醫院治理，野豬則逃去無蹤。
香港野豬關注組成員黃豪賢料突如其來的聲響或強光會使野豬受驚，而野豬在受驚時會加速向前衝，估計或是導致今次事故的原因。
網購騙案，無日無之，近期多名苦主在網上溝通，對比資料後發覺五個分別賣健康產品、美容用品、生活百貨等假網，竟使用同一個轉數快電話號碼，疑是同一詐騙集團所為，以漁翁撒網形式呃到盡。這幾個假網被曝光，依然運...
2022-11-28
台灣九合一大選民進黨潰不成軍，只守住南部執政。資深政治評論員沈富雄認為，在台北市市長選舉落敗的前衛福部部長陳時中，以及辭去民進黨黨主席的蔡英文，是導致民進黨大敗的元兇。沈富雄在TVBS電視台政論節目《...
2022-11-28
北韓最高領導人金正恩再次攜女兒現身重要場合，與試射「火星炮-17」型新型洲際彈道導彈有功人員合照。他強調，成為強者才能捍衛國家，北韓核武自衞力量必將佔據世界最強地位。金正恩指，當強軍建設大業得到實現的...
2022-11-28
由保利置業及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，上周五開價後，過去周末開放示範單位供參觀及進行收票。市場消息稱，項目暫共錄得約800參觀人次。料周內公佈銷售部署朗譽位於九龍灣富通中心的展銷廳，過去兩天陸續有市...
2022-11-28
美股上周五只有半日市，三大指數個別發展；恒指上周五收報17573點，跌87點，夜期低水98點。另澳門賭牌競投「揭盅」，現有6間博企獲續牌10年，有分析指賭牌結果屬市場預期，預計濠賭股今日升幅不大。由於...
2022-11-28
葡萄牙以往靠隊長C朗拿度獨力撐起，但此子已三十七歲，狀態和實力下滑，如今需要後輩協助，今屆卡塔爾世界盃H組首輪正是與祖奧菲歷斯和拉菲爾利亞奧攜手合作擊敗加納。今晚小組次輪葡軍在魯賽爾球場硬撼烏拉圭，C...
2022-11-28
MIRROR成員陳卓賢（Ian）與模特兒盧慧敏（Amy Lo）因拍攝劇集互生情愫，但隨着Ian人氣急升，二人戀情備受壓力，Ian難逃MIRROR分手魔咒，繼Frankie（陳瑞輝）及Jer（柳應廷）後...
2022-11-28
競爭事務委員會發威，繼早前宣佈前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶轄下的安樂機電設備工程有限公司承認違反競爭法，罰款一億五千萬元之後，昨天又罕見地聯同多個執法機構，包括警方、消防、漁護署等直搗香港仔魚市場，調...
2022-11-28
昨日沙田舉行泥草混合賽事，重頭戲肉是其士盃，結果由羅廄「瑪瑙」奪得，馬房另贏「年少有威」，而後駒騎者潘頓還勝出蔡廄「安力寶」和「魅力知遇」、偉廄「雄龍」和呂廄「包裝必勝」，五W做騎師王。至於容天鵬、梁...
2022-11-28