７女KOL涉推廣非法賭博網 性感藝人貝依霖被捕

■貝依霖常在社交網上發表性感照。

卡塔爾世界盃，戰況激烈，掀起賭波熱潮。警方揭發有網紅（KOL），利用社交媒體在帳戶推廣非法賭博網站，經深入調查後，過去一周出擊，拘捕七名女網紅，她們以網上的號召力發佈訊息，推銷網上非法賭波。消息稱，其中一名被捕者為二十八歲網紅貝依霖，另一名則是一名二十八歲姓黃KOL。警方新界南總區刑事部總督察陳家瑩說，探員近日展開代號「戈壁」及「風盾」反非法賭博行動，突擊搜查全港多個處所。行動中，以「推廣或便利收受賭注」罪拘捕該七名女子，檢獲七部手機、一部平板電腦及一部手提電腦。其中一人於荃灣處所被搜出七十六支含有尼古丁的電子煙，再以「管有第一部毒藥」拘捕她。貝曾參演《天生愛情狂》陳稱，調查顯示，不法份子覷準女KOL在網上號召力，以金錢利誘她們，公開在其社交媒體帳戶發佈訊息，推銷網上賭場，吸引人投注。她指，推廣或便利收受賭注行為，一經定罪最高刑罰為罰款五百萬元及監禁七年。被捕七名女子，均為KOL，年齡介乎二十至三十歲，涉嫌「推廣或便利收受賭注」罪，其中一人報稱美容師，一人報稱為藝人，其餘無業。調查發現其中一人用了其他人的照片開設虛假媒體帳戶，以吸引更多人投注。消息稱，其中一名落網者，是以性感示人的藝人貝依霖，她在元朗八鄉寓所被捕，獲准保釋候查，稍後向警方報到。貝依霖，模特兒出身，穿著性感，又跳鋼管舞吸睛，並以大膽言論博出位。她在個人Instagram發表性感照，一八年與藝人莊韻澄一同加入杜汶澤開設的網上頻道「杜汶澤喱騷」，亦參與電影演出，包括《天生愛情狂》、《Delete愛人》等。貝依霖近日被捲入「包養」風波，被一名KOL「Sean Lam」直指她「被包養」，她其後在網上作出澄清。貝依霖被捕消息傳出後，她在個人Instagram發文回應，不滿其照片被任意使用到與她不相干的主題上，稱「世界盃又關我事又放落我啲相度，尼古丁煙仔啲相又要放喺我張相度，不如全世界嘅事都關我事啦！」另一被捕姓黃KOL，平日在Instagram發佈模特兒拍攝硬照，又出示周遊列國或「晒名錶」相片，最新一篇帖文她手捧一張摺滿一束用一千港元摺成的玫瑰金巨型花束，聲言：「兩張一千蚊一朵玫瑰花，估下有幾多張一千蚊？」附以一張哈哈笑圖案。