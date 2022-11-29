非法賭波平台 賠率高吸客

非法賭波集團，以高賠率招徠，引人下注。以昨日世界盃小組賽南韓對加納為例，開賽前押南韓勝，馬會賠率為二點三八，但網上非法賭波平台則為二點六；而和局收場，馬會賠率為二點九二，非法平台則為三點一；加納勝，馬會賠率為二點七七，非法平台則為二點九。



明愛展晴中心署理高級督導主任伍淑萍表示，近年非法外圍平台會在社交平台登廣告，吸引賭客；又會深入通訊程式telegram群組，私下聯絡群組成員使用平台。此外，部份非法轉播賽事網站，其實由外圍平台經營，除了非法轉播， 同時附上外圍賠率等資料。



伍指，今屆世界盃多場賽果爆冷，但賭波人士求助個案沒有特別上升，根據過往的經驗，部份賭徒初期輸錢，也不會收手，還會不甘心而想「追」，務求反敗為勝。直至大賽過去，連場敗北，輸掉大量金錢，欠債纍纍，才會「收手」，並向戒賭機構求助。